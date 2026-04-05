Sauron aparecerá en su auténtica forma en la temporada 3 de Los Anillos de Poder - PRIME VIDEO

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder finalizó su rodaje en diciembre del pasado año. Con Sauron desempeñando un papel crucial en la trama de los nuevos episodios, aún sin fecha de estreno en la plataforma, es probable que el villano revele en ellos su auténtica forma.

En su Legendarium, J. R. R. Tolkien dejaba claro que Sauron adoptaba diversas formas al tiempo que consolidaba en secreto su poder en la Tierra Media. Mientras que en la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson era una fuerza prácticamente invisible, en la primera entrega de Los Anillos de Poder el Señor Oscuro se había manifestado como Halbrand (Charlie Vickers).

Sin embargo, en la temporada 2 Sauron adoptó el rostro del seductor herrero élfico Annatar, que engañaba a Celebrimbor (Charles Edwards) para forjar los Anillos de Poder. Dado que estas dos identidades ya han cumplido su función, es lógico que el Señor Oscuro se manifieste en otra forma.

En este punto hay que recordar que Sauron mató a Celebrimbor tras torturarlo por no revelar la ubicación de los Tres Anillos de los Elfos. Los nuevos episodios situarán su trama en plena Guerra de los Elfos contra el villano, una etapa en la que el Señor Oscuro -quien además desempeña un papel fundamental en la caída de Númenor- intenta forjar el Anillo Único, piedra angular de la saga original.

LA AUTÉNTICA FORMA DE SAURON EN LA TEMPORADA 3 DE LOS ANILLOS DE PODER

Sauron ya no necesitará esconderse ni manipular a otros, dado que se está preparando para imponerse como la fuerza más temible de la Tierra Media, por lo que probablemente mostrará sin reservas su forma auténtica. De hecho, los próximos episodios de Los Anillos de Poder podrían incluso revelar la forja del Anillo Único y cómo erige su oscura torre de Barad-dûr.

Esto no significa, ni mucho menos, que la ficción no vaya a mostrar ninguna de las otras personalidades de Sauron. En el material original, el Señor Oscuro adopta al menos otra apariencia antes del final de Los Anillos de Poder.

La serie de Prime Video ya ha preparado el terreno para los eventos que conducirán a la caída de Númenor, en los que Sauron juega un papel fundamental. Estos acontecimientos se desarrollarán a lo largo de la temporada 3 o, más probablemente, en la cuarta.

Sauron, quien es en realidad el más poderoso de los Maiar, fue quien provocó la caída de Númenor durante la Segunda Edad tras ser apresado por Ar-Pharazôn. El villano corrompió a los numenóreanos, convirtiéndolos al culto de Melkor, además de convencerlos para atacar Valinor y así conseguir la inmortalidad.

Esto llevó a Eru Ilúvatar, la deidad creadora de todo lo que existe en la Tierra Media de Tolkien -incluyendo a los Ainur y el destino de Elfos y Hombres- a hundir la isla en el año 3319, un acto que Sauron no pudo prever. Su forma física estaba en la isla cuando llegó la ola que causó el hundimiento de Númenor, de manera que su cuerpo no sobrevivió.

La destrucción de la isla y la voluntad de Eru fueron tan intensas que el Señor Oscuro perdió la capacidad de ocultar su naturaleza malvada en cualquiera de las formas que adoptara a partir de ese momento. Tolkien nunca especifica qué forma adoptó Sauron mientras manipulaba a Ar-Pharazôn.

Es poco probable que fuera Annatar, ya que para entonces los hombres de Númenor desconfiaban de los Elfos. Por lo tanto, es posible que la temporada 3 de Los Anillos de Poder muestre a Sauron regresando a la isla como Halbrand, o que adopte una identidad nueva antes de revelar su verdadera forma.