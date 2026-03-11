El Señor de los Anillos ficha a Kate Winslet que estará en La caza de Gollum - CONTACTO/WARNER

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

La caza de Gollum, la nueva película imagen real de El Señor de los Anillos, ha fichado a Kate Winslet. La protagonista de ¡Olvídate de mí! o Titanic será quien interprete el papel principal femenino en la película que, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, tiene fijada su fecha de estreno para el 17 de diciembre de 2027.

Según han revelado a Deadline fuentes cercanas a la producción, Winslet, ganadora del Oscar a mejor actriz por El lector, estrenada en 2009, se trasladará próximamente a Nueva Zelanda, donde el filme tiene previsto arrancar su rodaje este mayo. Y aunque la información asegura que será un rol fundamental en la trama, se desconoce a qué personaje dará vida en el filme.

Esto daría sentido a los recientes rumores de que se había abierto el proceso de casting para dos personajes femeninos: uno principal y otro secundario, y ninguno de ellos pertenecía a roles que ya hayan aparecido en las trilogías de El Señor de los Anillos o El Hobbit y que pudieran regresar en La caza de Gollum.

La información también destaca que tanto Serkis como Peter Jackson, quien aquí ejerce de productor, han estado desde principios de año convenciendo a Winslet de su participación en la película. Esto supondría para la actriz de filmes como la oscarizada Titanic o las dos últimas entregas de la saga Avatar viajar con su familia hasta Nueva Zelanda para filmar sus escenas desde mayo hasta octubre.

Un país que Winslet conoce sobradamente bien, dado que fue allí donde ya rodó a las órdenes de Jackson Criaturas celestiales, cinta que, estrenada en 1994, exploraba la amistad entre dos compañeras adolescentes en el colegio. La actriz ya reveló anteriormente al medio que era bastante probable que pasara varios meses fuera de Inglaterra, donde reside.

Por lo tanto, parece que Winslet se unirá a Serkis e Ian McKellen, quien retomará en La caza de Gollum al poderoso mago Gandalf. Asimismo, Elijah Wood, quien daba vida a Frodo Bolsón en la trilogía de El Señor de los Anillos de Jackson, también insinuó recientemente su más que probable vuelta al personaje en la película.

Además, las últimas informaciones apuntaban a que la estrella de The White Lotus, Leo Woodall, está en negociaciones para interpretar uno de los personajes principales en la película y, según señalaba Daniel Richtman, este sería el de Aragorn, al que ya interpretó Viggo Mortensen en la trilogía original. También se rumoreaba que La caza de Gollum contaría con Cate Blanchett retomando su papel como Galadriel y con Evangeline Lilly regresando como Tauriel, mientras que Arwen, a la que dio vida Liv Tyler, podría tener un nuevo rostro.

Serkis, que ya encarnó a la criatura en la Trilogía del Anillo y también en las precuelas de El Hobbit, es el máximo responsable de esta nueva entrega de la franquicia, cuya trama se situará entre los eventos de La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres.