Ian McKellen revela el rol de Gandalf en La caza de Gollum: "Dirige desde la retaguardia" - WARNER BROS.

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos regresará a los cines el 17 de diciembre de 2027 con La caza de Gollum, nueva incursión en la Tierra Media que se ambienta unos 17 años antes de La Comunidad del Anillo. El largometraje contará con el regreso de Ian McKellen como Gandalf, y el actor ha revelado la función del mago en la búsqueda de la criatura corrompida por el Anillo Único.

"No estoy en posición de decirlo, pero el guion está pensado para atraer a quienes disfrutan de El Señor de los Anillos. Es una historia de aventuras. Aragorn intenta encontrar a Gollum con Gandalf dirigiendo las operaciones desde la retaguardia", desvela McKellen en una entrevista con The Times, donde indica que su personaje coordina la misión en segundo plano mientras la búsqueda de Gollum recae principalmente sobre Aragorn.

Junto a McKellen, la otra vuelta confirmada es la de Andy Serkis, que además de dirigir la película volverá a interpretar a Gollum. Por ahora, no se han anunciado oficialmente más incorporaciones al elenco, aunque el propio McKellen sugirió la presencia de Elijah Wood y su Frodo. "Os diré dos secretos del reparto: hay un personaje en la película que se llama Frodo y otro que se llama Gandalf", aseguró el actor británico.

El regreso que parece más difícil para La Caza de Gollum es el de Viggo Mortensen como Aragorn, precisamente uno de los personajes más importantes del filme. El intérprete se ha mostrado abierto a retomar su papel, pero ha subrayado que solo tendría sentido si dan con la forma de que sus 67 años resulten verosímiles en una historia donde Aragorn tiene prácticamente la misma edad que cuando lo encarnó con 40 años.

Centrada en la persecución de Aragorn a Gollum para evitar que revele información sobre el Anillo Único a Sauron, la película contará con Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens de nuevo en la producción. Al igual que la trilogía original, el rodaje tendrá lugar en Nueva Zelanda y comenzará en mayo según apuntó McKellen.

La Comunidad del Anillo acumula más de 890 millones de dólares de recaudación mundial, Las dos torres supera los 939 millones y El retorno del Rey rebasa los 1.140 millones, de modo que la trilogía de El Señor de los Anillos suma en torno a 2.970 millones a escala global. Si a esta cifra se añaden los más de 2.930 millones recaudados por las tres entregas del El Hobbit y los 21 millones de La guerra de los Rohirrim, el total de la franquicia rebasa los 5.900 millones de dólares en todo el mundo.

En paralelo, Prime Video comunicó a finales de 2025 el fin de producción de la tercera temporada de Los Anillos de Poder, aunque se desconoce su fecha de estreno. Tampoco existe un anuncio de renovación para una cuarta entrega, pero el equipo creativo ha reiterado que la serie se concibió como una historia de cinco temporadas.