Sam Raimi, loco por Avengers Secret Wars: "Espero que Marvel me llame"

Sam Raimi, loco por Secret Wars: "Todavía no me han preguntado, pero espero que lo hagan" - CONTACTO/MARVEL STUDIOS

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

Marvel Studios todavía no tiene director para Avengers: Secret Wars. La sexta entrega de la saga Vengadores tiene previsto su estreno en mayo de 2027, y el nombre de Sam Raimi, responsable de otras cintas basadas en personajes Marvel como la primera trilogía de Spider-Man o la secuela de Doctor Strange, sigue siendo el más repetido para ponerse al frente del proyecto. Ahora, ha sido el propio cineasta el que ha expresado su interés en dirigir Secret Wars.

"Adoro al 90% de héroes que he leído en el universo de cómics de Marvel del gran Stan Lee. Me encantaría volver a trabajar con Marvel, pero de momento, no me han pedido que vuelva. Espero que hayan tenido una buena experiencia trabajando conmigo. Todavía no me han llamado, pero espero que lo hagan", comentó Raimi en declaraciones a Screen Geek, sobre su posible vuelta al Universo Cinematográfico Marvel.

Si finalmente el estudio capitaneado por Kevin Feige se decanta por Raimi, Secret Wars se convertiría en su mayor proyecto de superhéroes hasta la fecha en términos de alcance y escala... y la primera vez que dirigirá una película de equipo con múltiples personajes principales.

RAIMI Y PERSONAJES MARVEL, SINÓNIMO DE TAQUILLAZO

En los últimos años el estudio marvelita ha sufrido varias decepciones en taquilla con títulos que no han funcionado como se esperaba como Black Panther: Wakanda Forever o Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, y un gran batacazo con The Marvels, la película menos taquillera de la franquicia.

Y el nombre de Raimi parece un seguro de éxito. El director ya convirtió hace más de 20 años en un taquillazo la primera trilogía de Spider-Man, protagonizada por Tobey Maguire. Su primera entrega, estrenada en 2002, amasó más de 800 millones de dólares, mientras que la segunda, que vio la luz en 2004, quedó un poco por debajo con 788 millones. Tres años más tarde, en 2007, la tercera película protagonizada por Maguire rozó casi los 900 millones de dólares.

Pero la cinta de Raimi más taquillera basada en personajes Marvel fue Doctor Strange en el multiverso de la locura, su primera cinta del UCM que protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elisabeth Olsen, consiguió casí 1.000 millones en taquilla tras su estreno en 2022.

En todo caso, la próxima cita de los seguidores del Universo Marvel en la gran pantalla será el próximo 27 de julio cuando llegue a las salas Deadpool y Lobezno, donde el mercenario bocazas interpretado por Ryan Reynolds se unirá al resucitado mutante de las garras de adamantium, encarnado de nuevo por Hugh Jackman.

Además, antes de Secret Wars, en mayo 2026 tiene previsto su estreno la quinta entrega de Vengadores, cuyos detalles siguen estando en el aire tras el despido de Jontahan Mayors del proyecto al ser declarado culpable de agresión y acoso a su expareja. La película, que iba a llevar por título Avengers: The Kang Dinasty, sigue sin denominaciones oficial mientras se especula sobre la llegada de un nuevo villano, el Doctor Doom, para acompañar a Kang en la quinta parte y convertirse en la antítesis de los héroes de Secret Wars cerrando así la Saga del Multiverso. Sin embargo, ni un cambio de rostro en el personaje de Kang ni un nuevo título han sido confirmados por parte de Marvel Studios.