Sam Raimi da malas noticias sobre Spider-Man 4 con Tobey Maguire

MADRID, 2 Abr. (CulturaOcio) -

Tobey Maguire protagonizó en 2002 Spider-Man, cinta que dio pie a una saga que sumó otros dos títulos. Sam Raimi dirigió las tres películas y ahora el cineasta ha hablado sobre la posibilidad de rodar una cuarta entrega.

Los fans de Marvel han estado especulando durante bastante tiempo sobre la posible reunión de Raimi con Maguire para Spider-Man 4. "Bueno, todavía no he oído hablar de eso", dijo Raimi en una entrevista con CBR durante la WonderCon sobre los rumores. “Lo leí, pero todavía no estoy trabajando en ello. Quiero decir, Marvel y Columbia tienen mucho éxito con las películas actuales de Spider-Man, y no sé si vendrán a mí y me dirán: 'Bueno, amigos, también podemos contar esta historia'", agregó.

Además, el cineasta alabó el actual trabajo de Tom Holland en el rol del superhéroe. "No estoy seguro, pero me encantan todas las nuevas películas de Spider-Man. Me encantó Spider-Man: No Way Home. Fue muy poderoso ver a Tobey de nuevo". afirmó.

"No he hablado con Tobey sobre eso, pero tal vez Marvel sí, o Columbia Pictures. Pero acabo de trabajar con Marvel en una película titulada Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Así que me llevo muy bien con ellos. Estoy seguro de que me enteraría si estuviera en proceso. Creo que sí. No sé", sentenció.

Tras el estreno de Spider-Man en 2002, la saga continuó con Spider-Man 2 (2004) y Spider-Man 3 (2007). La franquicia también contó en su reparto con Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, Rosemary Harris y Alfred Molina.

Aunque por el momento no está en sus planes, en una entrevista de 2022 Raimi dijo que estaba abierto a la idea de dirigir una cuarta película de Spider-Man con Maguire y Dunst. "Después de hacer Doctor Strange, me di cuenta de que todo es posible, realmente cualquier cosa, en el universo Marvel, cualquier equipo", declaró a ComicBook.

“Amo a Tobey. Amo a Kirsten Dunst. Creo que todo es posible. Realmente no tengo una historia o un plan. No sé si Marvel estaría interesada en eso ahora mismo. No sé qué piensan al respecto. Realmente no persigo eso. Pero suena bonito. Incluso si no fuera una película de Spider-Man, me encantaría volver a trabajar con Tobey, en un papel diferente”, añadió.