Robert Kirkman, creador de Invencible y The Walking Dead, odia una película de Spider-Man: "Es mierda de perro"

Archivo - Tom Holland desvela cual es "la mejor película de Spider-Man" - SONY PICTURES - Archivo

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

Mucho antes de su aclamado regreso en No Way Home, Andrew Garfield lideró su propia etapa como el trepamuros con dos películas: The Amazing Spider-Man (2012) y su secuela, El poder de Electro (2014). Robert Kirkman, el cocreador de Invencible, ha sido directo y contundente al expresar su parecer sobre esta última.

"No, es horrible, horrible. No me gusta hablar en público de lo que pienso de las películas. Aún así, The Amazing Spider-Man 2 es mierda de perro. Por mucho que me guste Jamie Foxx, me encanta Andrew", aseguró Kirkman en su paso por The Escape Pod Podcast.

"Andrew Garfield es un Spider-Man fantástico", añadió a continuación. "Hay aspectos espectaculares en ambas películas, pero esa cinta es un desastre", prosiguió el también cocreador de The Walking Dead, dejando claro que el problema de El poder de Electro no son los actores.

Con sus declaraciones, Kirkman sugiere que The Amazing Spider-Man 2 arrastra numerosos problemas que, en conjunto, impiden que la película funcione correctamente desde el punto de vista narrativo. Uno de los desaciertos para muchos fans, y también muy criticado, fue la muerte de Gwen Stacy, a quien daba vida en la película la oscarizada Emma Stone.

No obstante, había planes para resucitar al personaje junto a su padre, el capitán de la policía George Stacey, en una tercera entrega de The Amazing Spider-Man que no llegó a materializarse. En este punto, conviene destacar que el trepamuros no le es desconocido a Kirkman.

EL CROSSOVER DE SPIDER-MAN CON INVENCIBLE

El guionista, considerado uno de los más célebres y aclamados por la crítica, fue el responsable de Marvel Team-Up número 14, un crossover de Spider-Man y el protagonista de Invencible. En esta historia, publicada en 2006, Mark Grayson llega al Universo Marvel a través de un portal dimensional creado por Angstrom Levy.

Una vez allí, Grayson se cruza con Peter Parker, quien, tras conectar con él y su historia, acepta que lo ayude para enfrentarse a Otto Octavius/Doctor Octopus. Más tarde, Spider-Man recurre a los Vengadores, quienes colaboran para que Mark pueda regresar a su propio mundo.

La temporada 2 de Invencible ya dejó un sutil guiño a este arco de los cómics en su último episodio: en él, Mark atraviesa un portal multiversal y se encuentra con un héroe llamado Agent Spider, mientras combate contra el villano Omnipotus y sus múltiples brazos mecánicos. Según explicó Simon Racioppa, productor de la serie -cuya quinta temporada llegará a Amazon Prime en algún momento de 2027-, en una entrevista con The Direct, la intención inicial era adaptar directamente el encuentro entre Grayson y Spider-Man visto en los cómics.

Sin embargo, las limitaciones de derechos televisivos lo impidieron, por lo que optaron por esta solución alternativa. Por otro lado, Tom Holland volverá a dar vida a Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, se estrenará en cines el 31 de julio y marcará un nuevo capítulo en la historia del trepamuros.