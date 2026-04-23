El final de la temporada 4 reinventa Invencible: La polémica decisión de Mark y Thragg, explicada - PRIME VIDEO

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Invencible ha terminado su andadura con el estreno de su octavo episodio y no precisamente con un final feliz. En sus últimos compases, Mark se enfrenta a un terrible ultimátum por parte de Thragg, el Gran Regente del Imperio Viltrumita. Se trata de un momento decisivo para el futuro de la serie que el actor que da voz al villano, Lee Pace, ha querido desgranar.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En la escena en cuestión, Thragg revela que, tras la destrucción de su planeta por parte de Mark, Omni-Man y Thaedus apenas quedan 37 viltrumitas "pero más que suficientes para partir este planeta por la mitad". No obstante, el Gran Regente explica que, puesto que les arrebataron su hogar, los supervivientes habitarán en la Tierra en vez de destruirla.

"Voy a explicarte el futuro que os espera. Viviremos entre vosotros, vestiremos vuestra ropa, recorreremos vuestras calles, desapareceremos entre vuestra sociedad. Los tuyos nunca sabrán que estamos aquí, pero aun así nos salvarán, pues los usaremos para criar a nuestra salvación", expone el villano, dejando clara su intención de "reconstruir la especie", algo que cruzándose con los humanos es perfectamente posible, tal y como demuestra la existencia misma de Mark.

"Todo intento de encontrarnos, de echarnos o de entorpecernos, tuyos o de la Coalición de Planetas, provocará miles de millones de muertes y una vida menos grata para quienes sobrevivan", avisa, justo antes de proponerle al superhéroe una tregua. "No influenciaremos, afectaremos, ni amenazaremos la Tierra en modo alguno siempre que no se nos moleste", ofrece.

Pero más que un pacto, se trata de un ultimátum ya que, como observa, "no tenéis elección y aun así debes decidirlo" y a Mark, aún traumatizado por la guerra y consciente de la manifiesta superioridad de su rival, no le queda otra que aceptar, muy a su pesar, para evitar un mal mayor.

¿POR QUÉ THRAGG LE CUENTA SU PLAN A MARK?

"Creo que hay algo realmente interesante en el hecho de que sea tan directo con Mark sobre lo que planea hacer y que, en cierto modo, lo respete", ha indicado Pace en una entrevista concedida a ScreenRant, reflexionando sobre el final de la temporada. "Creo que hay un poco de: 'El destino te llama. Podrías ser el héroe de esta historia. Podrías ser mi aliado aquí. No sé cómo va a acabar esto, pero esto es lo que voy a hacer. Ahora, ¿qué vas a hacer tú?'", valoró.

"Uno pensaría que quizá le convendría más simplemente hacerlo y ni siquiera decírselo a Mark, y luego la gente empezara a aparecer con poderes en la Tierra, y entonces se diera cuenta, pero no lo hace", admitió el intérprete, explicando que, a su parecer, su personaje "demuestra que es consciente de lo formidable que es Mark".

"No va a matarlo todavía, y Mark no va a poder matar a Thragg. Así es como él lo ve. 'No estoy listo para matarte, pero esto es lo que voy a hacer, así que, ¿qué vas a hacer tú?'", resumió Pace, para quien esta se trata de "una forma estupenda de terminar la temporada, porque nos prepara para todo lo que está por venir". Así, es de esperar que la presencia oculta de los viltrumitas en la Tierra sea una de las muchas preocupacione de Mark en la quinta entrega de la ficción.