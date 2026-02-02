Sam Raimi dice ahora que Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún es posible: “A los niños les gustaría verle” - MARVEL

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home reavivó el interés por volver a ver a Tobey Maguire como Peter Parker en una cuarta entrega de la trilogía que Sam Raimi dirigió hace un par de décadas. El director cree que "a los niños les gustaría ver" de nuevo a Maguire como el trepamuros y sigue abierto a la posibilidad de rodar el proyecto.

Raimi aseguró que los espectadores estaban entusiasmados con el regreso de Maguire al papel de Peter Parker en No Way Home, así como con el retorno de Willem Dafoe y Alfred Molina a sus respectivos roles del Duende Verde y Otto Octavius.

"Creo que a los niños les gustaría verle de nuevo", afirmó el director de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, sobre ver de nuevo a Maguire en una cuarta entrega del trepamuros. "Ahora mismo, Marvel está teniendo mucho éxito con su propia versión de Spider-Man, en la que el personaje está integrado con Los Vengadores y otros superhéroes", añadió Raimi en declaraciones recogidas por The Wrap.

"Por lo tanto, no creo que tenga sentido romper ahora esa etapa tan exitosa que están atravesando solo para que yo haga otra película de Spider-Man", argumentó. "Aun así, me encantaría hacerla. Puede que ese momento llegue algún día", finalizó Raimi.

De este modo, el director de la saga Posesión infernal (Evil Dead) ratificó, por un lado, sus más recientes declaraciones al reiterar que no sería apropiado interferir en el UCM con un cuarto filme de Spider-Man protagonizado por Maguire mientras la etapa de Tom Holland como el trepamuros goza de un gran auge. "No sería correcto por mi parte volver atrás e intentar resucitar mi versión de esta historia", afirmó Raimi hace escasos días a ScreenRant. Y, de otro, que, pese a ello, sigue interesado y abierto a la idea de filmar Spider-Man 4 con Maguire en algún momento.

Dicho esto, Raimi ha vuelto a dirigir a Rachel McAdams, con quien ya trabajó en la secuela de Doctor Strange, en su nueva película, Send Help (Enviad ayuda), que protagoniza junto a Dylan O'Brien y ya se encuentra en cines. Edyll Ismail (La Brea), Dennis Haysbert (La Torre Oscura) y Xavier Samuel (The Great Departure), entre otros, completan el elenco del filme.