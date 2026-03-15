Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026

Actualizado: domingo, 15 marzo 2026 23:49
   MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

   El Dolby Theater de Los Ángeles acoge la 98.ª edición de los Premios Oscar en una gala que volverá a estar conducida por Conan O'Brien.

   La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood otorga los galardones entre una lista de nominados encabezada por Los Pecadores y Una batalla tras otra, con 16 y 13 candidaturas, respectivamente.

   Esta es la lista completa de nominados a la 98.ª edición de los premios Oscar:

MEJOR PELÍCULA

   Bugonia

   F1: La película

   Frankenstein

   Hamnet

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   El agente secreto

   Valor sentimental

   Los pecadores

   Sueños de trenes

MEJOR DIRECCIÓN

   Chloé Zhao - Hamnet

   Josh Safdie - Marty Supreme

   Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

   Joachim Trier - Valor sentimental

   Ryan Coogler - Los pecadores

MEJOR ACTOR

   Timothée Chalamet - Marty Supreme

   Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

   Ethan Hawke - Blue Moon

   Michael B. Jordan - Los pecadores

   Wagner Moura - El agente secreto

MEJOR ACTRIZ

   Jessie Buckley - Hamnet

   Rose Byrne - Si tuviera piernas te daría una patada

   Kate Hudson - Song Song Blue (Canción para dos)

   Renate Reinsve - Valor sentimental

   Emma Stone - Bugonia

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

   Elle Fanning - Valor sentimental

   Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

   Amy Madigan - Weapons

   Wunmi Mosaku - Los pecadores

   Teyana Taylor - Una batalla tras otra

MEJOR ACTOR DE REPARTO

   Benicio del Toro - Una batalla tras otra

   Jacob Elordi - Frankenstein

   Delroy Lindo - Los pecadores

   Sean Penn - Una batalla tras otra

   Stellan Skarsgard - Valor sentimental

MEJOR CASTING

   Hamnet

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   El agente secreto

   Los pecadores

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

   El agente secreto (Brasil)

   Un simple accidente (Francia)

   Valor sentimental (Noruega)

   Sirat (España)

   La voz de Hind (Túnez)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

   Arco

   Elio

   Las guerreras k-pop

   Little Amélie

   Zootrópolis 2

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

   Dear Me - Diane Warren: Relentless

   Golden - Las guerreras k-pop

   I Lied To You - Los pecadores

   Sweet dreams of joy - Viva Verdi

   Train dreams - Sueños de trenes

MEJOR GUION ORIGINAL

   Robert Kaplow - Blue Moon

   Jafar Panahi - Un simple accidente

   Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supreme

   Joachim Trier y Eskil Vogt - Valor sentimental

   Ryan Coogler - Los pecadores

MEJOR GUION ADAPTADO

   Will Tracy - Bugonia

   Guillermo del Toro - Frankenstein

   Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet

   Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

   Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes

MEJOR SONIDO

   F1: La película

   Frankenstein

   Una batalla tras otra

   Los pecadores

   Sirat

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

   Bugonia

   Frankenstein

   Hamnet

   Una batalla tras otra

   Los pecadores

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

   Avatar: Fuego y ceniza

   Frankenstein

   Hamnet

   Marty Supreme

   Los pecadores

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

   Avatar: Fuego y ceniza

   F1: La película

   Jurassic World: El renacer

   Laberinto en llamas

   Los pecadores

MEJOR FOTOGRAFÍA

   Frankenstein

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   Los pecadores

   Sueños de trenes

MEJOR MONTAJE

   F1: La película

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   Valor sentimental

   Los pecadores

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

   Frankenstein

   Hamnet

   Marty Supreme

   Una batalla tras otra

   Los pecadores

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

   Frankenstein

   National Treasure

   Los pecadores

   The Smashing Machine

   The Ugly Stepsister

MEJOR DOCUMENTAL

   The Alabama Solution

   Come See Me in the Good Light

   Cutting Through Rocks

   Mr. Nobody contra Putin

   La vecina perfecta

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

   Butterfly

   Forevergreen

   The girl who cried pearls

   Plan de jubilación

   The three sisters

MEJOR CORTOMETRAJE

   Butcher's Stain

   A Friend of Dorothy

   El drama de época de Jane Austen

   The Singers

   Dos personas intercambiando saliva

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

   Todas las habitaciones vacías

   Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

   Children No More: "Were and Are Gone"

   The Devil Is Busy

   Perfectly a Strangeness

Contenido patrocinado