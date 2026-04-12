Archivo - "¿Os Dais Cuenta De Que No Dije Que No Estaba?" Sospechosa Reacción De Andrew Garfield Al Tráiler De Brand New Day - SONY PICTURES - Archivo

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio y marcará el regreso de Tom Holland como Peter Parker. Una breve pero impactante escena de su primer tráiler sugirió que un personaje había sido eliminado. Esto dio pie a los fans a especular con la posibilidad de que se trate de Andrew Garfield. Ahora el actor ha reaccionado a esta descabellada teoría.

"Me parece un poco exagerado", afirmó Garfield a su paso por Capital FM. "¿A qué te refieres con que hay más espacio para personajes?", soltó el actor entre risas a continuación. "Es, literalmente, solo el espacio que hay debajo de Spider-Man", aseguró.

Sin embargo, el presentador del programa insistió en que hay dos ninjas que dirigen su mirada hacia una zona específica del edificio, donde supuestamente se encontraría un personaje. "Intentos de periodismo de investigación absolutamente ridículos, propios de teorías conspiranoicas. Se les ha ido la cabeza", argumentó en tono jocoso Garfield.

¿JUEGA ANDREW GARFIELD AL DESPISTE COMO EN SPIDER-MAN: NO WAY HOME?

"Te has dado cuenta de que yo no dije que participaba, ¿verdad?", le preguntó Garfield al presentador. Con este divertido comentario, el actor, doblemente nominado al Oscar, recordaba que no estaba repitiendo la estrategia de negar su participación en Spider-Man: Brand New Day como ya hiciese en No Way Home.

La escena en cuestión se produce alrededor del minuto 2:17, cuando Spider-Man se enfrenta desde lo alto de un edificio a varios ninjas cuyo aspecto parece identificarlos como secuaces de la organización criminal conocida como La Mano. Justo en la parte inferior del edificio donde se encuentra el trepamuros se aprecia un fotograma con un espacio que sugiere que podría haberse eliminado un personaje del tráiler.

Esto captó la atención de los fans del UCM y desató la hipótesis de que, al igual que en No Way Home, Garfield hubiese sido eliminado del tráiler. Con sus declaraciones, en cambio, Garfield parece zanjar definitivamente las especulaciones.

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, pero, a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", reza la sinopsis oficial de Brand New Day.

Dirigida por Cretton a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day también contará en su elenco con Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds. Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman completan el reparto.