Homelander, Omi-Man o Superman: Robert Kirkman, creador de TWD e Invencible, destroza el debate

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Superman, Omni-Man y Homelander son tres de los seres más poderosos de los cómics. Una de las cuestiones que han surgido durante más de dos décadas es cuál de estos tres superhéroes acabaría con los demás en un enfrentamiento. Robert Kirkman, el creador de Invencible ha dado su respuesta definitiva a este eterno debate, dándolo por zanjado.

"Bueno, Homelander es un debilucho. Y no lo digo como una crítica, simplemente su mundo es mucho más realista; dentro de esa escala, su poder es limitado comparado con el de otros superhéroes. Pero Superman apesta. Omni-Man lo derrotaría con facilidad", afirmó Kirkman a Collider durante la New York Comic-Con. "Ya lo he dicho antes. Cada vez que lo digo, un montón de fans de Superman -sí, aún existen- salen de debajo de las piedras y me atacan en Internet, como si hubiera dicho algo que no fuera definitiva e indiscutiblemente cierto", añadió.

"Omni-Man lo destrozaría sin problema. Superman... 'Oh, en la Edad de Oro movía planetas'. Claro, si tú lo dices. Tal vez Omni-Man también podría hacerlo, quién sabe. Quizá convenga prestar atención a la temporada 4. Pero sí, para mí Superman es pura basura", sentenció. La respuesta de Kirkman, aunque irónica, también confirma que su superhéroe, Omni-Man y padre de Mark Grayson/Invencible, aun basándose en sus arquetipos, es capaz de superar en poder tanto al hombre de acero como al infame líder de los Siete.

Ya sea en los cómics o en la gran y pequeña pantalla, Superman, Homelander y Omni-Man cuentan con poderes aparentemente muy similares, como la capacidad para volar, resistencia sobrehumana, supervelocidad, superfuerza o visión láser. Por tanto, es lógico que los fans se cuestionen quién podría salir vencedor en un enfrentamiento de tal magnitud.

En la temporada 1 de Invencible, Omni-Man se consolidó como una versión más sombría y violenta de Superman, un giro que lo llevó a enfrentarse a su propio hijo, Mark, y a asumir el papel de villano, con un nivel de poder incluso mayor que el del kryptoniano. Por tanto, aunque Homelander sea el héroe más fuerte en el universo de The Boys, su poder se ve limitado al compararlo con el de Superman y Omni-Man, lo que lo convierte en el más débil de los tres.

Dicho esto, aunque Kirkman parece haber reflexionado a fondo sobre el tema, su respuesta no deja de estar influenciada por su propia franquicia, Invencible, cuya temporada 4 llegará a Prime Video en 2026. Por otro lado, aunque firmemente convencido de que Omni-Man es muy superior a Superman, también confesó que el filme de James Gunn, con David Corenswet encarnando al Último hijo de Krypton, le encantó.

"La película de James Gunn fue excelente", expresó. En cuanto a la temporada 4 de Invencible, Kirkman ya aseguró al medio que los nuevos episodios serán más "intensos", con una mayor presencia de Omni-Man y Mark Grayson recorriendo un oscuro camino.