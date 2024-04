El final de la temporada 2 de Invencible anticipa un posible crossover con Spider-Man

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Invencible ha venido cargada de grandes revelaciones. Pero si algo ha dejado verdaderamente en shock a los fans es el adelanto de su octavo y último capítulo, que parece anticipar un posible crossover entre Mark Grayson y el mismísimo Spider-Man.

Al final del séptimo episodio se revela que Angstrom Levy, quien posee la capacidad para generar portales a otras dimensiones, no solo conoce la verdadera identidad de Mark, sino que, además, tiene en su poder a Oliver y Debbie. Este sorprendente giro en los acontecimientos convierte a este supervillano en una devastadora amenaza con la que Grayson deberá lidiar en el último episodio de Invencible.

Un adelanto lanzado por InvencibleHQ a través de su cuenta en X, antes Twitter, no solo muestra a Levy abriendo un portal a otra realidad, sino también parece adelantar un emocionante encuentro entre Mark Grayson y Spider-Man.

Y es que, como puede verse en las trepidantes imágenes, cuando el héroe se lanza a degüello para acabar con el deforme villano que mantiene una Vendetta contra él, no duda en abrir un pórtico para transportarlo hasta otra dimensión.

We generally try to keep this account PG, but for Thursday's episode, all we can say is buckle the fuck up!!! pic.twitter.com/wncbsreF4f