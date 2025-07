Primeras reacciones a Superman de James Gunn: ¿La película de superhéroes "perfecta" y "más fiel al cómic"?

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Superman llega a los cines este 11 de julio, una película que supondrá el inicio de los nuevos DC Studios con James Gunn y Peter Safran al frente. A pocos días del lanzamiento del filme, dirigido por Gunn, ya han salido a la luz las primeras reacciones, que son mayoritariamente positivas.

Erik Davis, crítico de Fandango, comentó en X: "Es la película de superhéroes perfecta y un comienzo excelente para los nuevos DC Studios. Es grandiosa, vibrante, emocionante, llena de esperanza y nunca pierde su sentido de asombro. Verla fue como abrir un cómic y disfrutar de su imaginación salvaje y caótica. Me encantó".

James Gunn’s #Superman is the perfect superhero movie and a terrific start for the new DC Studios. It’s big, bright, exciting, full of hope & it never loses its sense of wonder. Watching it felt like ripping open a comic book & feasting on its wild, chaotic imagination. Loved it!… pic.twitter.com/SfvZOAT1Mg — Erik Davis (@ErikDavis) July 8, 2025

"Superman me hizo increíblemente feliz. La película está llena de escenas de acción emocionantes y un humor bien equilibrado, pero el corazón de la historia es la humanidad de Superman y su empeño en hacer el bien y mejorar el mundo. David Corenswet aporta al personaje una determinación contagiosa y una calidez que hacen que esa misión sea absorbente e increíblemente esperanzadora. Para reforzar aún más ese aspecto, Gunn y compañía no rehúyen explorar los desafíos que uno puede afrontar al intentar mantenerse fiel a esos valores fundamentales en la realidad que vivimos", apuntó Perri Nemiroff de Collider.

#Superman made me so damn happy. The movie is loaded with exhilarating action set pieces and well-placed humor and levity, but the beating heart of the film is Superman’s humanity, and his insistence on doing good and making the world a better place. David Corenswet brings such… pic.twitter.com/cPAcPdxmQl — Perri Nemiroff (@PNemiroff) July 8, 2025

Chris Killian de ComicBook describió la película como "un cómic de DC hecho realidad" y destacó la labor del reparto, afirmando que "Corenswet parece sacado directamente de las páginas del cómic, mientras que Nicholas Hoult roba la atención en casi todas las escenas en las que aparece". Aunque criticó que los efectos especiales "parecen un poco flojos" en algunos momentos, recalcó que la película "es un maravilloso primer paso hacia un futuro de DC más brillante y esperanzador".

Superman is a living, breathing DC comic book come to life, blending James Gunn’s trademark quirkiness with the earnestness of the Donner films. It’s perfectly cast— Corenswet feels like #Superman peeled off the page while Nicholas Hoult steals almost every scene he’s in. (1/2) pic.twitter.com/0cgUlOAFSG — Chris Killian (@chriskillian) July 8, 2025

El crítico de cine Bryan Sudfield elogió Superman como una adaptación "atrevida pero fiel" del icónico personaje de DC. Añadió que la visión de Gunn es única, pero sin dejar de ser fiel a las raíces del personaje. Por su parte, el periodista Brandon Davis subrayó que "la química entre Corenswet y Rachel Brosnahan como Clark y Lois es increíble".

#SUPERMAN soars with heart, humor, and style—a bold yet faithful take on the iconic hero. James Gunn sets a fresh tone while honoring the character’s legacy, and David Corenswet shines with sincerity and strength. A promising, thrilling start to DC’s new era. pic.twitter.com/XefXbmwfhW — Bryan Sudfield (@BryanSudfield) July 8, 2025

David Corenswet portrays an exceptional iteration of #Superman with sincerity, heroism, purity, and inspirational traits.



Corenswet & Rachel Brosnahan’s chemistry for Clark and Lois is off the charts. Their relationship is an excellent driver, especially early. pic.twitter.com/2x2mbOfJDc — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) July 8, 2025

"Superman es todo lo que quería que fuera y un millón de cosas más. Es realmente sobrecogedora, tanto como fan de DC que ansiaba ver este universo en pantalla de una forma tan única y hecha con tanto cariño, como simplemente una persona llena de esperanza", expuso la crítica Jenna Anderson.

#Superman is everything I wanted it to be, & a million things more. It is truly awe-inspiring, both as a DC fan who has longed to see this universe onscreen in such a loving & unique way, & just as a hopeful person.



The superhero myth is not the same after this, for the better. pic.twitter.com/7qAJRCbUIw — Jenna Anderson (@heyitsjennalynn) July 8, 2025

Para el crítico Sean Chandler, Superman es "posiblemente la película de cómic en imagen real más fiel al estilo de un cómic jamás hecha", mientras que el reportero Germain Lussier la calificó como "un viaje lleno de emoción de principio a fin, repleto de humor, acción y sentimientos". "

#Superman was my most anticipated film of the year & I left the theater with a smile on my face



It's possibly the most comic book-y live action comic book film ever. It fully leans into the wacky sci-fi. It really feels like a comic book or Justice League Unlimited on screen



👍 pic.twitter.com/zNyTQmu4Tv — Sean Chandler (@kirkneverdied) July 8, 2025

#Superman soars. It's a non-stop joyride, packed with humor, action, and emotion.



There's spectacle to spare, unbridled optimism, and a goofy unpredictability that ties everything together, even when there are a few minor issues. We've never seen DC like this, and it's great. pic.twitter.com/KM2EC0cddd — Germain Lussier (@GermainLussier) July 8, 2025

"El Universo Cinematográfico Marvel podría por fin tener una competencia digna por parte de DC", opinó el crítico y presentador Brandon Pope.

The MCU may finally have some worthy competition from DC 👀. Loving the world Gunn has established so far. #Superman feels ripped straight out of a comic book. For that reason, the script does feel cheesy and not subtle in character motivations. I think it works! 2 post-scenes pic.twitter.com/gPqJAcl7ua — Brandon Pope TV (@BpopeTV) July 8, 2025

NO TODAS LAS CRÍTICAS HAN SIDO POSITIVAS

Entre tantas buenas críticas, también ha salido a la luz alguna que otra review negativa. "No es el supercomienzo del Universo DC que todos esperaban. James Gunn es brillante creando espectáculo y mundos alienígenas, pero no tanto contando historias. David Corenswet interpreta a un Superman dulcemente inocente, que pasa la película recibiendo palizas. Rachel Brosnahan da vida a una Lois Lane con garra, y el Lex Luthor de Nicholas Hoult resulta más molesto que malvado. La verdadera estrella es el superperro Krypto, que acapara la atención en cada escena en la que aparece; preferiría ver una película solo de él", valoró Peter Howell.

#SUPERMAN: Not the super start to the DC Universe everybody had been hoping for. James Gunn is brilliant at conjuring spectacle and creating alien realms, not so great at storytelling. David Corenswet plays a boyishly sweet Superman, constantly getting his ass kicked; he’d be… pic.twitter.com/osgb2fVmfs — Peter Howell 🖊 (@peterhowellfilm) July 8, 2025

Scott Menzel aseguró que la película era "un caos, tanto narrativamente como en tono" y el periodista Josh Parham lamentó que el largometraje "se ve lastrado por una trama innecesariamente enrevesada, rozando lo confuso, y una mezcla de tonos que nunca termina de asentarse".

James Gunn’s Superman feels like he tossed every Superman comic and his entire filmography into a blender and hit purée.



Corenswet’s solid, Brosnahan’s great, and Hoult is doing something, not exactly sure what.



It is a mess, narratively and tonally, but hey, at least it’s… pic.twitter.com/aBRytmdQvr — Scott Menzel (@ScottDMenzel) July 8, 2025