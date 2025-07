Superman: James Gunn explica por qué nadie reconoce a Clark Kent con gafas

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

Superman, la cinta dirigida por James Gunn que supondrá el debut de David Corenswet como el Hombre de Acero del nuevo universo DC, aterrizará en las salas el próximo 11 de julio. Y al parecer, el filme dará respuesta a una de las grandes preguntas que muchos fans se han hecho a lo largo de los años respecto al héroe krytoniano... ¿Cómo es posible que nadie le reconozca como Clark Kent?

Según ha revelado Gunn en una entrevista concedida a Comicbook, las gafas que Superman utiliza en su día a día como el periodista Clark Kent no son un simple accesorio, sino que ejercen cierta hipnosis sobre la gente para que nadie pueda asociar su cara con la del superhéroe.

"Eso es canon en los cómics", señaló el cineasta, dejando claro que no se trata de una invención suya, sino que ya aparecía en las viñetas escritas por Tom King.

"Se ha olvidado un poco, pero eso es de los cómics. Estaba sentado con Tom King, el escritor de los cómics, y estaba como: 'Sabes, lo que realmente no sé cómo conciliar es lo de las gafas, porque las gafas siempre me molestaron de niño'. Me molestaban porque no tengo tanta suspensión de la incredulidad como para creerme eso", recordó el director, recalcando que en las grapas ya se mencionan las "hypno gafas" de Superman.

Así, parece ser que Gunn usará esta explicación de los cómics para hacer más creíble el hecho de que en su filme el Hombre de Acero pueda tener esas dos identidades sin recurrir a máscaras o un cambio de aspecto radical. En todo caso, el realizador también ha apuntado que ya de por sí el Clark Kent y el Superman de Corenswet son más diferentes entre sí de lo que lo fueron otras versiones del personaje, "incluso más que Chris Reeve".

Escrita y dirigida por Gunn, la película también cuenta en su reparto con Nicholas Hoult como Lex Luthor, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Frank Grillo como Rick Flag, Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mr. Terrific, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Nathan Fillion como Guy Gardner/Green Lantern, Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Wendell Pierce como Perry White, Neva Howell como Martha Kent, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, Mikaela Hoover como Cat Grant, Christopher MacDonald como Ron Troupe, Sean Gunn como Maxwell Lord y Milly Alcock como Kara Zor-El/Supergirl.