Superman elimina una polémica escena tras las reacciones negativas en su proyección de prueba

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

Faltan muy pocos días para que Superman aterrice en los cines. Dos de sus estrellas, María Gabriela de Faría y Sara Sampaio, han revelado ahora que la cinta de James Gunn con David Corenswet encarnando al Último hijo de Krypton ha dejado fuera de su montaje final una polémica escena que arrancó reacciones bastante negativas en su proyección de prueba.

"Así es, así es", afirmó de Faría en Jake Takes acompañada de Sampaio. "Nick [Hoult] y yo estábamos algo enfadados, pero no pasa nada", admitió la actriz que da vida en Superman a la siempre leal ayudante de Lex Luthor Eve Teschmacher.

"¿Se puso en modo John Wick?", preguntó el entrevistador, a lo que de Faría - quien interpreta en la cinta a la villana Ángela Spica/The Engineer - respondió con un rotundo "no". "¿Qué sucedió...? Ahora tienes que contarlo. ¿Qué cortaron?", preguntó insistente el conductor del programa.

"Supongo que se puede contar", respondió de Faría. "Bueno, cortaron la escena de Ultraman golpeando a Krypto porque, supuestamente, funcionó bastante mal en las proyecciones de prueba", confesó a continuación Sampaio sobre la escena en cuestión.

"No está bien. No puedes pegar a un perro. No puedes golpear... de acuerdo. No, yo no pegué al perro. El perro me atacó primero", añadió de Faría sobre la escena en la que su personaje, Ángela Spica, se enfrenta también al fiel y entrañable can de Superman.

No obstante, esta secuencia eliminada del montaje definitivo de Superman ciertamente no debería afectar en grosso modo a la película. En todo caso, evitará herir la sensibilidad de un público, cada vez más concienciado contra el maltrato animal. Y de Faría confirma con sus palabras que Krypto seguirá teniendo impactantes secuencias de acción.