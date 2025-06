MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Superman de James Gunn supondrá el comienzo del nuevo universo DC y presentará a David Corenswet como Clark Kent y Rachel Brosnahan como Lois Lane. El filme llegará a los cines el próximo 11 de julio y, además de presentar a caras ya conocidas por el público, algunos personajes de DC harán su debut en la gran pantalla.

Nicholas Hoult como Lex Luthor y Millie Alcock como Supergirl son otros de los legendarios personajes de la editorial que también aparecerán en el esperado filme. Aunque ellos tienen más bagaje en la gran pantalla a diferencia de otros seis personajes que harán su debut cinematográfico en la producción escrita y dirigida por James Gunn.

THE ENGINEER

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20250514181728-5051674429_640.jpg

María Gabriela de Faría dará vida a Angela Spica, también conocida por The Engineer. En el tráiler, ella trabaja junto a Lex, arresta a Superman y pelea tanto contra el superhéroe protagonista como contra Mr. Terrific. The Engineer aparece en los cómics de DC como miembro de The Authority (La Autoridad), un grupo de individuos con superpoderes que adoptan un enfoque extremo para combatir el crimen. Angela fue una niña prodigio que se inyectó la nanotecnología líquida de The Engineer original, y así logró desarrollar distintos poderes mecánicos.

METAMORPHO

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20250514181728-5051674459_640.jpg

Anthony Carrigan interpretará a Rex Mason/Metamorpho. El personaje salía con la hija del villano Simon Stagg, quien tendió una trampa a Rex como represalia, lo que le llevó a tener su apariencia y habilidades. Los poderes de Metamorpho le permiten transformarse básicamente en cualquier elemento, lo cual se refleja en el diseño de su personaje, con distintas partes de su cuerpo compuestas por diferentes elementos químicos. En el tráiler de Superman, parece estar retenido por Lex, usando sus poderes para someter a Clark con kriptonita.

HAWKGIRL

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20250514181728-5051674419_640.jpg

Isabella Merced encarnará a Hawkgirl, un personaje que ya apareció en las series Liga de la Justicia y Legends of Tomorrow. Hay tres versiones de la heroína y no se sabe cuál interpretará Merced. Sin embargo, declaraciones de James Gunn sugieren que Kendra es la Hawkgirl del universo DC, personaje que debutó en 1999 como miembro de la Justice Society of America.

LINTERNA VERDE (GUY GARDNER)

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20250514181728-5051674449_640.jpg

Al igual que Hawkgirl, Linterna Verde está asociado a diferentes personajes del universo DC. Aunque el primer Linterna Verde fue Alan Scott, el segundo, Hal Jordan, es el más reconocido, una versión que fue encarnada por Ryan Reynolds en la película de 2011. Guy Gardner debutó como el tercer Linterna Verde en 1968. En Superman, Guy es interpretado por Nathan Fillion y forma parte de la Justice Gang, un grupo de superhéroes.

MR. TERRIFIC

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20250514181728-5051674439_640.jpg

Michael Holt/Mr. Terrific posee 14 doctorados y es medallista de oro olímpico, de manera que utiliza su inteligencia y habilidades atléticas como superhéroe tras la muerte de su esposa. Se autodenomina Mr. Terrific en honor a un héroe de la Edad de Oro que usaba el mismo nombre. Fuera de los cómics, su aparición más destacada fue como personaje habitual en Arrow de The CW, aunque su personalidad, nombre e historia de origen fueron modificados. En la película de Gunn es encarnado por Edi Gathegi.

KRYPTO

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20250514181728-5051674409_640.jpg

Krypto, el Superperro, es el perro de la infancia de Clark, originario de su mundo natal, Krypton. Aunque Krypto ha aparecido en varios proyectos de DC, esta será su primera vez en la gran pantalla en imagen real. Según Gunn, Krypto es un perro "enérgico y algo travieso", y Superman tiene algunas dificultades para hacerse cargo de él. El primer avance comenzó con el animal arrastrando a Clark, herido, hacia la Fortaleza de la Soledad.