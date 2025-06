James Gunn aclara si la Liga de la Justicia ya existe en Superman

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

La nueva versión de Superman, con David Corenswet en el papel del Hombre de Acero, desembarcará en las salas el 11 de julio. Su director y guionista, James Gunn, ha despejado las dudas que asaltan a los fans sobre la existencia de la Liga de la Justicia en su DCU.

"Lo esencial son las historias concretas, pero también estamos desarrollando una trama mucho más amplia que llevará bastante tiempo completar", le confesó Gunn a Entertainment Weekly. "Ahí es hacia donde se dirigen mis dos próximos proyectos", continuó.

Al preguntarle si estos involucrarían a la Liga de la Justicia, Gunn respondió de manera directa: "Por supuesto, por supuesto. Pero no hay una Liga de la Justicia en este mundo... todavía", afirmó.

En cuanto a si el formidable grupo de superhéroes formará parte de sus planes para la fase de Dioses y Monstruos del DCU, el copresidente de DC Studios se reafirmó con un tímido "claro". Además, dejó caer que, aunque no se encuentra comprometido con una secuela de Superman, aquello en lo que está trabajando sí involucra al Último Hijo de Krypton.

"En lo que estoy trabajando es, de algún modo... quiero decir, sí, sí, sí, sí. Pero no diría que es una secuela directa de Superman", explicó. Corenswet, por su parte, admitió en la misma entrevista que liderar en el futuro a la Liga de la Justicia sería algo increíble.

"Eso suena genial. No me gusta adelantarme a pensar esas cosas, porque no quiero crearme expectativas sobre algo en particular y que luego todo tome otro rumbo. Prefiero mantenerme felizmente ignorante y, cuando James me cuente lo que va a pasar, disfrutar de una maravillosa sorpresa", sentenció Corenswet.

En todo caso, lo único seguro por ahora es que Superman presentará en la gran pantalla a varios superhéroes que han formado o forman actualmente parte de la Liga de la Justicia. A saber: Guy Gardner/Linterna Verde (Nathan Fillion), Mr. Terrific (Eddie Gathegi), Rex Mason/Metamorpho (Anthony Carrigan) y Hawkgirl (Isabela Merced).