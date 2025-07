James Gunn y Zack Snyder discuten de Superman en Rick y Morty: "Es el hombre de acero, no el hombre de la conversación"

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

James Gunn llegará a los cines con Superman este 11 de julio. Zack Snyder ya se le adelantó con el Hombre de Acero, y ahora ambas visiones del personaje se han visto enfrentadas en un nuevo episodio de Rick y Morty.

En el capítulo Ricker Than Fiction, Gunn y un fornido Snyder se encuentran en la cafetería de Warner Bros. y hablan sobre Superman. "Acabo de ver tu nuevo montaje de Superman. Y un consejo: él es el Hombre de Acero, no el 'Hombre de la Conversación'. ¡Pon más tomas de él dando puñetazos!. Y aquí va un movimiento secreto: empieza el puñetazo a velocidad normal y luego lo reduces", dice Snyder.

"¡No es ningún jodido secreto!", responde Gunn enfadado, antes de disculparse: "Lo siento, Zack Snyder, no debería haberte atacado, tus bíceps son del tamaño de mi cabeza". "Sí, pero también lo es mi corazón", contesta Snyder.

Después ambos hablan de un fan llamado Rick Sánchez que ha utilizado un portal para colarse en el recinto. Gunn se pregunta si Hollywood está perdiendo el contacto con el público, pero Snyder le tranquiliza con estas palabras: "Es el tipo que encerró a Nolan en la estantería gigante para, entre comillas, castigarlo por Interstellar. No representa a los verdaderos fans. Solo es el hombre más inteligente del universo. No te preocupes. No puede hacer lo que nosotros hacemos. Probablemente".

Esta escena es un guiño a una secuencia de 10 minutos en la que Clark y Lois hablan sobre geopolítica y si Superman debería haber detenido una guerra en territorio extranjero. En una entrevista reciente con The Times, Gunn admitió que la escena "es sin duda lo más inusual que hemos incluido en la película". "Sí, se trata de política. Pero, en otro nivel, se trata de moralidad. ¿Nunca matas, pase lo que pase, como cree Superman, o mantienes un equilibrio, como cree Lois? En realidad, se trata de su relación y de cómo las diferentes opiniones sobre creencias morales básicas pueden separar a dos personas", argumentó.

Aunque Rick y Morty muestra el enfrentamiento entre directores en clave de humor, el mes pasado, moderadores de Reddit eliminaron una publicación que pedía a los fans hacer review bombing a la película Superman. "Gunn disparó la primera bala y mató el Snyderverso, y esta es nuestra oportunidad de devolverle el golpe," decía el post. Un usuario de Threads alertó a Gunn, quien respondió: "Creo que sobreviviremos. No creo que las ocho personas que escuchan a ese tipo (me voy a arriesgar a decir que es un tipo) vayan a cambiar el curso de los acontecimientos".

En una entrevista con Rolling Stone, Gunn se pronunció sobre la animadversión de los fans del Snyderverso hacia su proyecto. "No me importa. Creo que es bueno. Creo que no quieres que todo el mundo te apoye. Y tengo un actor que lee todo lo que se publica en Internet. No diré quién es, pero leerá este artículo y sabrá quién es. Es uno de los cinco principales de Superman. Y este actor se enfada mucho por lo que dice la gente. Le dije: 'En primer lugar, ¿te das cuenta de que el tráiler salió y la reacción fue positiva en un 97-98%? Estas personas nos ayudan, porque no quieres que todo parezca 100% positivo'", expuso. De hecho, en 2023 Gunn reveló que Snyder se había puesto en contacto con él para "mostrarle su apoyo" por sus decisiones con respecto al nuevo Universo DC.