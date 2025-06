¿Quién Es El Villano Que Ataca A Superman Con Visión Láser En El Tráiler?

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Superman aterrizará en las salas el 11 de julio. El último adelanto de la esperada cinta dirigida por James Gunn ha estado marcado por emocionantes escenas de acción y, en una de ellas, destaca un misterioso villano usando la visión láser, uno de los poderes más icónicos y letales del Hombre de Acero. Pero... ¿de quién se trata?

La secuencia en cuestión tiene lugar alrededor del minuto 1:10. En ella, Superman recibe una tremenda ráfaga de visión calorífica a manos de un misterioso y sombrío personaje de enorme tamaño y cabello largo.

Is this our first look at Bizarro? Theories and thoughts? pic.twitter.com/5c105r7xkV