Superman revela un uso de la kryptonita nunca visto hasta ahora en el cine

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

El Superman de James Gunn aterriza en los cines este viernes 11 de julio. Mientras se acerca la fecha de estreno, un nuevo adelanto de la cinta no solo ha confirmado cuál es el primer uso de la kryptonita en el nuevo Universo DC, sino que, además, no se había visto en una película del hombre de acero.

La kryptonita se ha utilizado de muchas maneras diferentes en las distintas adaptaciones cinematográficas de Superman. Sin embargo, su aplicación en la cinta de Gunn marcará una diferencia respecto a las demás en dos aspectos clave. El primero de estos lo descubre el propio tráiler.

A lo largo de sus distintas secuencias, Superman (David Corenswet) se enfrenta a varios enemigos, entre los que destacan un kaiju, el Martillo de Boravia y Lex Luthor. Pero ninguno de ellos emplea la kryptonita contra Kal-El. Es Rex Mason/Metamorpho (Anthony Carrigan) quien, en una desgarradora escena, utiliza este cristal kryptoniano para debilitar al Hombre de Acero en una celda.

