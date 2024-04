MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno llegará a los cines el próximo 26 de julio. Desde hace meses son numerosas las filtraciones que cada vez revelan más detalles del único filme que Marvel Studios estrenará este año. Y es que los productos oficiales presentados en la Cinemacon ofrecen una clara imagen del traje y máscara que llevará el personaje de Hugh Jackman.

Las primeras imágenes que se filtraron de la cinta mostraron a Deadpool junto a Logan enfundados en sus respectivos uniformes de superhéroes, con Jackman vestido con el icónico traje amarillo de la serie de los X-Men. El tráiler oficial lanzado en febrero confirmó que Logan luciría este emblemático atuendo pero, en ambos casos, Lobezno aparecía sin su emblemática máscara.

Ahora, el diseño de un vaso de la Cinemacon muestra a los dos superhéroes completamente uniformados. Así, un feroz Lobezno, con un aspecto muy fidedigno al de las grapas, enseña sus garras, con la mitad de su rostro oculta tras su característica máscara negra y amarilla. Por otro lado, otro producto de la convención muestra un pequeño taxi de juguete sobre el que descansa Deadpool.

Deadpool & Wolverine cups have been spotted at #CinemaCon! pic.twitter.com/nYzl7orsem