Filtración de Deadpool y Lobezno confirma nuevas variantes de Marvel

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno llegará a los cines el próximo 26 de julio. Y una nueva filtración no solo ha puesto al descubierto más detalles sobre el traje que llevará Hugh Jackman en la cinta protagonizada por Ryan Reynolds, sino también la confirmación de nuevas variantes de los héroes protagonistas.

Como suele ser habitual en las superproducciones del UCM, la trama del filme suelen tratarse con el máximo hermetismo para evitar posibles filtraciones. Sin embargo, esto no ha impedido que una nueva línea de productos oficiales del filme haya sacado a relucir nuevos detalles sobre la cinta de Shawn Levy.

En este caso, se trata de unas camisetas. La primera de estas prendas muestra en su espectacular diseño a Wade Wilson, acompañado del siempre entrañable Dogpool, cuya presencia ya fue confirmada por el propio Reynolds, quien, además, interpretará a otra variante del personaje con aspecto similar al de un samurái.

Pero, estas dos variantes no serán las únicas. Junto a Deadpool también se encuentran otras tres nuevas encarnaciones, Kidpool, al que, según los rumores, interpretará Walker Scobell (Percy Jackson), Babypool y Headpool, esto es, la cabeza zombi del mercenario bocazas que en no pocas ocasiones ha tenido sus propias aventuras en los cómics Marvel.

Some #DeadpoolAndWolverine designs from T-Shirt inserts at Hot Topic showing Kidpool, Headpool, Dogpool, and Babypool pic.twitter.com/Ahknhsj8YW