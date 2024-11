La temporada 2 de The Last Of Us llegará antes de lo esperado

La temporada 2 de The Last Of Us llegará antes de lo esperado - MAX

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us es, sin lugar a dudas, uno de los estrenos más esperados de Max para 2025. Casey Bloys, CEO de la compañía, ha revelado que los nuevos episodios de la ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey podrían ver la luz antes de lo esperado.

Si hay algo que los fans esperan con ansias, es el regreso de Pascal y Ramsey como Joel y Ellie. Para su regocijo, en un reciente evento con la prensa donde presentó los lanzamientos de 2025, Bloys anunció que la segunda entrega de la serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann llegará en la primavera de 2025, seguramente con la intención de poder llegar a ser elegible para los Premios Emmy.

Es decir, aunque no se ha fijado una fecha exacta para el lanzamiento de la temporada 2 de The Last of Us, todo hace indicar que llegará a Max entre abril y mayo del año próximo. La pregunta que surge ahora es: ¿qué se puede esperar de los nuevos capítulos?

Ya en febrero de 2024, Druckmann anticipó a Variety que la temporada 2 de la ficción será muy distinta de su primera entrega, que recibió los elogios tanto de la crítica como del público por su fidelidad al célebre videojuego de Naughty Dog. En la segunda entrega del juego, Joel es brutalmente asesinado por Abby, a quien encarnará Kaitlyn Dever en esta nueva tanda de episodios. Aunque puede que su destino varie y la serie se aparte de alguna forma del material original. Lo que sí está confirmado, tal y como ya adelantó el primer tráiler de de los nuevos capítulos, es el salto temporal que experimentará la trama.

Por otro lado, el pasado mes de junio, Mazin le confirmó a Deadline que esta nueva temporada contará con tan solo siete capítulos, reduciendo el número respecto a los nueve que tuvo la primera entrega. Además de Pascal y Ramsey, el elenco de la temporada 2 contará con Gabriel Luna como Tommy, Rutina Wesley como María, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramírez como Manny, Jeffrey Wright como Isaac y Catherine O'Hara.