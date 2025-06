La película de Dragon's Lair con Ryan Reynolds ya tiene director

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

El mítico juego de arcade de la década de los 80, Dragon's Lair, tendrá su propia adaptación en imagen real. El proyecto, que Netflix lleva desarrollando desde hace varios años, ya cuenta en principio con Ryan Reynolds como protagonista y productor y ahora, parece que la cinta ha encontrado al fin a su director.

Según ha revelado el 'insider' Jeff Sneider (y The Hollywood Reporter ha podido confirmar), James Bobin está en conversaciones para dirigir la cinta. Entre la filmografía del realizador destacan las películas de Los Muppets y El tour de los Muppets, además de Alicia a través del espejo o Dora y la ciudad perdida. El cineasta también ha trabajado en series como La misteriosa Sociedad Benedict o Percy Jackson y los Dioses del Olimpo.

Por otro lado, cabe decir que, de dirigir finalmente la adaptación de Dragon's Lair, esta sería la segunda colaboración que Bobin tendría en el horizonte con Reynolds, ya que ambos trabajarán juntos en Clue, una película de intriga y comedia basada en el juego de mesa Cluedo.

Creado por el animador, director y productor Don Bluth (En busca del valle encantado, Anastasia), Dragon's Lair se lanzó en 1983. Durante un breve periodo de tiempo fue el videojuego más popular de Estados Unidos, dejando su huella en una generación, como refleja su fugaz aparición en la serie Stranger Things, que bebe precisamente de la nostalgia ochentera.

La historia del videojuego seguía al caballero Dirk the Daring, quien se embarcaba en una misión para rescatar a la princesa Daphne de las garras del temible dragón Singe y el malvado hechicero Mordroc.

Las adaptaciones de videojuegos se han convertido en uno de los mayores fenómenos en taquilla de los últimos años, con títulos como Super Mario Bros: La película, la segunda cinta de animación más taquillera de la historia, que en 2023 superaba los 1.300 millones de dólares de recaudación, o más recientemente Una película de Minecraft, con casi 950 millones de dólares recaudados a nivel global.

Junto a Dragon's Lair, otros videojuegos que se preparan para dar el salto a la gran pantalla en los próximos años son Gears of War, adaptación que estará dirigida por David Leitch (El especialista, John Wick, Deadpool 2), la película en imagen real de The Legend of Zelda con Wes Ball a los mandos, el filme de Elden Ring con Alex Garland (Civil War, Ex Machina), la adaptación de Death Stranding con Michael Sarnoski (Un lugar tranquilo: Día 1) como director, o la nueva versión cinematográfica del videojuego de lucha Street Fighter, que ha fichado a Jason Momoa.

Y este fenómeno se extiende también a la pequeña pantalla con series como The Last of Us, que volverá a HBO con una tercera temporada, o Fallout, ficción de Prime Video que ya ha confirmado su tercera entrega antes del estreno de su segunda tanda de capítulos.