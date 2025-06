Showrunner de The Last of Us responde a la escena más criticada de la temporada 2 - HBO MAX

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Como ya ocurrió con su primera entrega, y con no pocas series y películas recientes, la temporada 2 de The Last of Us también ha recibido ataques de odio. Bella Ramsey, que encarna a Ellie en la ficción, ha sido la principal víctima, recibiendo insultos y protagonizando diversos memes en redes sociales. Ahora, el creador de la adaptación de HBO ha defendido una de las secuencias que fue objeto de lamentables burlas homófobas y despreciables insultos.

Uno de los capítulos de la temporada 2 que más dio que hablar en Internet fue el cuarto, concretamente a raíz del momento en el que Ellie reacciona exclamando "¡Voy a ser padre!" cuando Dina le revela que está embarazada. Y ahora, Craig Mazin, showrunner de la serie, ha roto su silencio al respecto.

"Bella y yo estuvimos hablando sobre ese episodio, y me gusta comentar las cosas con los actores todo el tiempo", relató Mazin en una entrevista concedida a Sky Ireland, insinuando que obtuvo la aprobación de Ramsey antes de añadir la frase.

"Le dije: 'Me acaba de venir a la mente'. No sé por qué. Simplemente parecía correcto", rememoró el showrunner, afirmando que "no es tanto una expresión de género, sino simplemente de un estado de ánimo". "Bella dijo: '¡Oh, oh, oh, oh, tengo que hacerlo!", recordaba Mazin.

El showrunner explicó que, al comentar propuestas de este tipo con los intérpretes, valora su grado de entusiasmo ante los cambios. "A veces, que alguien diga: "Oh, no me importa hacerlo" [no es suficiente]. Lo que buscas es que digan: '¡Oh, no, debo hacerlo! Sí, por favor. Por favor, déjame hacerlo'. La alegría que desborda Bella cuando dice: '¡Voy a ser padre!' Es maravillosa", afirmó Mazin.

La segunda temporada de The Last of Us ha estado centrada en la figura de Ellie, el personaje a quien da vida Ramsey. La intérprete no solo ha recibido críticas por su actuación o por el desarrollo del arco de su personaje, algo en principio lícito, sino que también ha sido víctima de inaceptables discursos de odio a propósito de su aspecto físico y la orientación sexual tanto propia como de su personaje. Como consecuencia, Ramsey optó por abandonar las redes sociales.

La temporada 3 de la ficción, que girará en torno al personaje de Abby (Kaitlyn Dever), aún no tiene fecha oficial de estreno. No obstante, la actriz Isabela Merced, que encarna a Dina en la ficción, adelantó en una entrevista concedida a Variety que creía que el rodaje comenzaría "el próximo año".