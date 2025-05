La película de Elden Ring ya tiene director... y es de primer nivel

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

Elden Ring, el popular videojuego de fantasía oscura al que ayudó a dar formar el mismísimo creador de Poniente, George R.R. Martin, dará el salto a la gran pantalla de mano de la productora A24, con una adaptación en imagen real que ya ha encontrado director.

Según señala The Hollywood Reporter (y primero dio a conocer el 'insider' Jeff Sneider), A24 ha confirmado oficialmente su colaboración con la desarrolladora, Bandai Namco Entertainment y el proyecto contará con un guion de Alex Garland, que también se encontrará tras las cámaras. El cineasta es un viejo conocido del estudio, siendo el responsable de Civil War y la reciente Warfare: Tiempo de guerra.

Garland es también conocido por películas de ciencia ficción como Ex Machina o Aniquilación, además de por ser el guionista de la saga apocalíptica 28 días después, cuya nueva entrega, 28 años después, llegará a los cines el próximo 20 de junio.

En cuanto a Elden Ring, la historia del material original se ambienta en un mundo llamado las Tierras Intermedias y sigue a un Sinluz (pueblo que fue expulsado del reino años atrás) que debe restaurar el poderoso Círculo de Elden, recuperando todos sus dispersos fragmentos. Lanzado en febrero de 2022, el videojuego fue aclamado por la crítica y recibió múltiples reconocimientos a mejor juego del año. Este 30 de mayo saldrá a la luz el spin-off Elden Ring Nightreign.

Las adaptaciones de videojuegos se han convertido en uno de los mayores fenómenos en taquilla de los últimos años, con títulos como Super Mario Bros: La película, la segunda cinta de animación más taquillera de la historia, que en 2023 superó los 1.300 millones de dólares de recaudación, o más recientemente Una película de Minecraft, con más de 900 millones de dólares recaudados a nivel global... y subiendo.

Al abrigo de estos éxitos están en marcha otras adaptaciones como la de Gears of War que estará dirigida por David Leitch (El especialista, John Wick o Deadpool 2), la película en imagen real de The Legend of Zelda con Wes Ball a los mandos o la nueva versión cinematográfica del videojuego de lucha Street Fighter que ha fichado a Jason Momoa.

Y este fenómeno se extiende también a la pequeña pantalla con series como The Last of Us, que actualmente estrena su segunda temporada en Max, o Fallout, ficción de Prime Video que ya ha confirmado su tercera entrega antes del estreno de su segunda tanda de capítulos.

Cabe decir, además, que esta no sería la única apuesta de A24 por los videojuegos ya que, tal y como apunta el medio estadounidense, hace apenas un mes se daba a conocer que la productora se encontraría desarrollando una adaptación de Death Stranding con Michael Sarnoski como director.