Jason Momoa será Blanka en la nueva película de Street Fighter que también ficha a su Ryu, Ken y Akuma

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

La nueva película en imagen real de Street Fighter que preparaba la desarrolladora Capcom junto a Legendary Pictures sigue adelante y está previsto que aterrice en los cines en algún punto de 2026. Y tras un largo periodo sin actualizaciones del estado del proyecto y rumores de cancelación, las últimas informaciones apuntan a que la cinta estará dirigida por Kitao Sakurai (Un mal viaje, The Eric Andre Show) y ya ha empezado el proceso de casting, con algunos actores específicos en mente para míticos personajes.

Según recoge Deadline, Jason Momoa, Andrew Koji, Noah Centineo, y la estrella de la WWE Roman Reigns están en conversaciones con el estudio para sumarse al reparto del filme.

My sources tell me Momoa would play the green-skinned Blanka. Not sure about the other ones. https://t.co/nl97MVlMDi