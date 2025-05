Netflix ya ha elegido director para la película de Gears of War

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

Netflix adquirió los derechos de Gears of War, la exitosa franquicia de videojuegos, en noviembre de 2022, con vistas a armar una saga que contará, al menos, con una película de acción real y una serie de animación para adultos. Ahora, el primer filme basado en la saga de videojuegos ya ha elegido a su director.

Según informa The Hollywood Repoter, David Leitch (El especialista, John Wick o Deadpool 2) está en negociaciones para dirigir el proyecto que contará con guión de Jon Spaiths, co-guionista de las adaptaciones de Dune. Si el acuerdo con Netflix llega finalmente a buen puerto, Leitch producirá la película de Gears of War junto a su esposa y socia Kelly McCormick. Actualmente, Leitch está preparando How to Rob a Bank (en castellano, Cómo robar un banco), un thriller de atracos que estará protagonizado por Nicholas Hoult y Anna Sawai.

En el material original, la historia está ambientada en el planeta ficticio Sera, amenazado por unas criaturas subterráneas conocidas como los Locust, que han llevado a la humanidad al borde de la extinción. El Escuadrón Delta, un variopinto equipo liderado Marcus Fenix, un antiguo héroe de guerra, tratará de salvar el destino de la civilización. La primera entrega de la franquicia Gears of War se lanzó en 2006, y por el momento integran la franquicia seis juegos.

En el año 2007, la productora New Line Cinema compró los derechos del videojuego para hacer una película sobre Gears of War, pero finalmente esta no se llevó a cabo. Lo mismo ocurrió en posteriores intentos por parte de Universal o del productor (y actual jefe de la división de películas originales de Netflix) Scott Stuber.

Fue a finales de 2022, la plataforma de streaming anunció que había llegado a un acuerdo con The Coalition Studio, la compañía canadiense desarrolladora del videojuego, para adaptar la apocalíptica con una película de acción real y una serie de animación, de la que aún no se conocen más detalles.

Las adaptaciones de videojuegos se han convertido en uno de los mayores fenómenos en taquilla de los últimos años, con títulos como Super Mario Bros: La película, la segunda cinta de animación más taquillera de la historia, que en 2023 superó los 1.300 millones de dólares de recaudación, o más recientemente Una película de Minecraft, con más de 900 millones de dólares recaudados a nivel global... y subiendo. Y este fenómeno se extiende también a la pequeña pantalla con series como The Last of Us, que actualmente estrena su segunda temporada en Max, o Fallout, ficción de Prime Video que ya ha confirmado su tercera entrega antes del estreno de su segunda tanda de capítulos.