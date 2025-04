Ryan Reynolds ya trabaja el regreso de Deadpool... ¿Con los X-Men en el UCM?

MADRID, 25 Abr. (CulturaOcio) -

Una de las ausencias que más acusaron los fans cuando, hace unas semanas, Marvel daba a conocer parte del reparto de Vengadores: Doomsday fue, sin duda alguna, la de Ryan Reynolds. Tras el éxito de Deadpool y Lobezno muchos esperaban que el Mercenario Bocazas apareciese en futuros títulos de la franquicia y, si bien La Casa de las Ideas no ha confirmado nada al respecto, el intérprete ha revelado que se encuentra trabajando en cierto proyecto.

"Estoy escribiendo algo ahora mismo... Es un trabajo conjunto, pero me gusta que esté aislado", admitió Reynolds en una entrevista concedida a TIME Magazine, hablando sobre el personaje que le lleva acompañando más de una década y reflexionando sobre su posible papel en la nueva entrega de Vengadores. Y es que, según apuntó el actor, si Deadpool "se convierte en un Vengador o un X-Men" se llegaría al final de su historia. "Ese es su deseo cumplido y no puedes darle eso", observó.

En todo caso, su comentario no implica necesariamente que no pueda aparecer en las películas que pondrán punto final a la Saga del Multiverso, sino solo que no le gustaría que lo hiciese formando parte de un equipo como los señalados. De hecho, el pasado mes de diciembre, en declaraciones a Variety, el actor expresaba que, para él, Deadpool era un "personaje secundario mucho más que principal".

"Así que creo que, si vuelve, será en la película de otro", dejaba caer Reynolds entonces, mencionando, por ejemplo, que "Channing Tatum [estaba] muy emocionado por interpretar a Gambito" y le encantaría formar parte de su película o de "la de cualquier otro".

En cuanto al proyecto que supuestamente se trae entre manos, el actor no ha dado por el momento demasiados detalles. A pesar de sus palabras sobre el rol secundario del personaje, una posibilidad sigue siendo, por supuesto, que se trate de la cuarta entrega de Deadpool, secuela directa de Deadpool y Lobezno. No en vano, hace meses los rumores ya apuntaban a que Marvel estaría acariciando la idea de aprovechar el éxito de la cinta de Shawn Levy para hacer otra entrega.