Tráiler y fecha de estreno de la temporada 2 de Fallout que renueva por una tercera entrega

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los seguidores del universo postapocaliptico de Fallout. Y es que antes incluso del estreno de la segunda temporada, que llegará a Prime Video en diciembre y que ha lanzado su primer adelanto, la plataforma ha confirmado que la exitosa adaptación televisiva basada en la icónica saga de videojuegos contará con una tercera entrega.

Tras el arrollador éxito de su primera temporada, que protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins o Kyle MacLachlan se estrenó en abril de 2024 y superó los 100 millones de espectadores en todo el mundo, Amazon ha confirmado oficialmente tanto la ventana de estreno de la segunda temporada como la renovación anticipada para una tercera entrega.

Aunque todavía no hay fecha concreta, la segunda temporada de Fallout llegará a Prime Video en diciembre de 2025, mucho antes de lo que muchos fans esperaban. El anuncio se realizó durante Amazon Upfront, la presentación anual de Prime Video celebrada en el Beacon Theathe de Nueva York, en la que tres de los grandes protagonistas de la serie, Ella Purnell (Lucy), Walton Goggins (The Ghoul) y Aaron Moten (Maximus), subieron al escenario para anunciar la renovación de la primera temporada.

Durante el evento también se presentó el primer adelanto de la segunda temporada. El teaser, de apenas 33 segundos, muestra a Lucy y The Ghoul en las afueras de New Vegas, intercambiando miradas cargadas de tensión mientras el icónico paisaje de la ciudad devastada aparece de fondo. La atmósfera es densa y anticipa peligros, especialmente para los conocedores del videojuego, que saben que New Vegas es territorio de terribles criaturas mutantes conocidas como Deathclaws o Sanguinarios y de diversas facciones en guerra.

Nuevos y terribles peligros que enriquecerán aún más el universo Fallout en los nuevos capítulos que además contarán con incorporaciones como el fichaje de Macaulay Culkin en un misterioso papel descrito como el de un "genio errático".

"Las fiestas se adelantaron un poco este año y estamos encantados de volver a poner fin al mundo para la tercera temporada de Fallout", dijeron los productores ejecutivos Jonathan Nolan y Lisa Joy. "¡Estamos muy agradecidos de haber sobrevivido al apocalipsis una temporada más! Gracias a todo el equipo y a todo nuestro elenco", señalaron los showrunners Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner.

"Estamos encantados de que nuestros clientes globales de Prime Video puedan adentrarse en el maravilloso, surrealista y cautivador mundo de Fallout", declaró Vernon Sanders, director global de televisión de Amazon MGM Studios que destacó el "trabajo excepcional" de los productores y showrunners "al dar vida a esta querida franquicia de videojuegos".