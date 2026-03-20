Archivo - ¿Peaky Blinders: El Hombre Inmortal Tiene Escena Post-Créditos? - NETFLIX - Archivo

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Peaky Blinders: El hombre inmortal ya está Netflix. El canto del cisne de Tommy Shelby, personaje al que Cillian Murphy dice adiós tras estar ligado a la serie creada por Steven Knight casi tres lustros, se despide con una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y al tratarse de una saga tan popular, y de un personaje tan carismático, millones de fans se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Peaky Blinders: El hombre inmortal escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo que incluía dos tras su desenlace.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o TRON. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

Pero en el caso de la película dirigida por Tom Harper la respuesta es negativa. Peaky Blinders: El hombre inmortal no cuenta con secuencias extra ni durante ni después de los títulos de crédito. Así, las casi dos horas de metraje del largometraje protagonizado por Cillian Murpy, Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan, los fans pueden quedarse tranquilos ya que no hay ninguna sorpresa tras el desenlace.

LA SECUELA DE PEAKY BLINDERS: SINOPSIS OFICIAL

Eso sí, la ausencia de esta secuencia extra no supone que la historia de Peaky Blinders haya terminado... ni mucho menos. Aunque el arco de Tommy Shelby sí quede cerrado, ya está en marcha una secuela. Se trata de una serie que ya tiene confirmadas dos temporadas compuestas por 6 episodios de 60 minutos y que relatará la historia de una nueva generación de la familia Shelby y que, de la mano del guionista y creador Steven Knight, estará ambientada en 1953.

"Gran Bretaña, 1953. Tras los duros bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Birmingham intenta alzarse de nuevo a base de hormigón y acero. En esta nueva etapa del universo Peaky Blinders, la lucha por controlar el gigantesco proyecto de reconstrucción se convierte en una contienda feroz. En esta ciudad llena de oportunidades y de peligros, la familia Shelby late en el corazón de una historia manchada de sangre", reza la sinopsis oficial de esta serie secuela que aún no tiene fecha de estreno.