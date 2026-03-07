Peaky Blinders: El hombre inmortal arrasa con un 93% de críticas positivas: "Cillian Murphy nunca ha estado mejor" - NETFLIX

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Aún quedan unas semanas para que Peaky Blinders: El hombre inmortal llegue a Netflix, pero la película ya se ha estrenado en algunos cines seleccionados y las primeras reacciones auguran un cierre satisfactorio para los fans. Por el momento, los críticos parecen coincidir en gran medida, alabando la cinta y el trabajo de Cillian Murphy en la que promete ser su última encarnación del ya icónico Tommy Shelby.

"Cillian Murphy nunca ha estado mejor en este papel, metiéndose en la piel del personaje con un profundo cansancio y determinación", señala Jeremy Mathai, de /Film. "Cada arruga de su rostro es un recordatorio tácito de los pecados de su pasado, lo que justifica aún más la decisión de interpretar a Tommy como un soldado olvidado que ya no tiene más guerras que librar", continúa la reseña.

"El guionista Steven Knight nos hace esperar antes de que el Shelby de siempre reaparezca por fin y, cuando lo hace, la espera merece la pena con una de las mejores secuencias de toda la franquicia", adelanta Mathai. "Al igual que el personaje del título, este viejo sabueso descubre nuevos trucos y ofrece un final adecuado para Peaky Blinders que no decepcionará", promete.

Por el momento, la película ha conseguido una puntuación de 93% en Rotten Tomatoes, con algunos críticos como Sean O'Connell de CBR describiéndola como "un final enormemente satisfactorio para esta historia que define el género y para su líder".

En un artículo para Digital Spy Ian Sandwell señala igualmente cómo "Knight se asegura de que resulte una culminación satisfactoria, tanto emocional como narrativamente". "Peaky Blinders: El hombre inmortal evita convertirse en una continuación innecesaria de una serie que ya había concluido de forma satisfactoria, y es, en cambio, un excelente final para este capítulo concreto de la historia", apunta.

Por supuesto, también hay quienes prefieren quedarse con el desenlace de la serie. "Aunque esta última entrega es reflexiva y conmovedora, no mejora precisamente el elegante final que la serie concedió a Tommy Shelby hace cuatro años", opina Zaki Hasan, de San Francisco Chronicle.

LA PELÍCULA DE PEAKY BLINDERS ES "UN REGALO PARA LOS FANS"

Matt Meglia, de Next Best Picture, califica el filme como "un regalo para los fans de la querida serie de Netflix, en el que el creador Steven Knight le da a Thomas Shelby un sentido más definitivo de cierre". Para Meglia, la cinta mantiene "con cariño el aspecto y el estilo característicos de la serie".

"El hombre inmortal sirve como un hermoso recordatorio de lo que siempre se percibió como muy cinematográfico en la serie, tanto en su narrativa robusta pero 'pulp' como en sus valores de producción sólidos y bien patinados", escribió Guy Lodge, de Variety.

No obstante, no solo los fans acérrimos de la serie pueden disfrutar de la película, como deja relucir la valoración de Hanna Flint para IGN: "Nunca vi la serie más allá del primer episodio de la temporada 1, pero después de ver esta película de 112 minutos, me siento inclinada a recuperar el tiempo perdido".