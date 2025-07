James Gunn explica las polémicas escenas post-créditos de Superman y la lección que aprendió de Marvel

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Aunque no fue un invento suyo, Marvel Studios popularizó las escenas post-créditos. Y ahora, las secuencias extra han saltado a todo tipo de sagas, desde las de acción como Fast and Furious hasta las de terror como The Conjuring, ya se han convertido casi en tradición en el cine de superhéroes. Una herramienta que también ha incorporado James Gunn en Superman. La nueva película del director de la trilogía Guardianes de la Galaxia incluye dos de estas escenas que, si bien son un guiño para los fans, en esta ocasión no conectan con otros proyectos de DC.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La inclusión de varias escenas post-créditos no sorprende teniendo en cuenta los antecedentes de Gunn y lo mucho que le gusta usar esta herramienta para hacer guiños y disparar el 'hype' de los fans. El cineasta ya incluyó escenas extra en todas sus tres entregas de Guardianes de la Galaxia de Marvel, donde destacó la segunda película, en la que presentó nada más y nada menos que cinco secuencias durante los créditos. Y en su anterior filme de DC, El Escuadrón Suicida estrenado en 2021, Gunn también incluyó dos escenas post-créditos.

En Superman, incluye una la escena a mitad de créditos, en la que el personaje de David Corenswet aparece junto a Krypto mientras ambos observan la Tierra desde lejos, presumiblemente sentados en la Luna en una tierna estampa. En la última secuencia tras los créditos, Superman y Mister Terrific (Edi Gathegi) miran una grieta en un edificio. La estructura había sido dividida en dos y luego restaurada por Mister Terrific. Superman señala que está "un poco torcida", y Terrific se defiende diciendo que lo hizo lo mejor que pudo.

Cuando Mister Terrific se marcha enfadado, Superman le grita que no quería desanimarlo. Como Terrific no responde, Superman murmura algo como: "A veces soy un idiota".

La escena de mitad de créditos con Superman y Krypto probablemente está pensada simplemente como un cierre ligero para mostrar la dinámica entre ambos personajes. A lo largo de la película, Superman y Krypto tienen varios encontronazos, y Clark a menudo reprende al animal por su comportamiento.

En cuanto a la segunda secuencia extra, la pequeña disputa entre Superman y Mister Terrific parece destinada a mostrar su relación, y ofrecer un último momento cómico para los espectadores. Terrific es uno de los personajes que más han gustado de la película, según las críticas, y esta escena adicional resalta su dinámica con el Hombre de Acero.

LAS ESCENAS, EXPLICADAS POR JAMES GUNN

En una entrevista con ScreenRant, James Gunn explicó por qué eligió incluir estas secuencias, que no conectan directamente con futuros proyectos de DC. "Durante mi tiempo en Marvel descubrí que, primero, las escenas post-créditos que más gustaron fueron las tontas. Como Howard el Pato al final de Guardianes de la Galaxia y Stan Lee al final de Guardianes 2", dijo el guionista y director.

"He descubierto que he preparado cosas en las escenas post-créditos, y Marvel también ha preparado cosas en escenas post-créditos, que nunca se concretan", esgrimió Gunn, que prefiere no adelantarse en cuanto al futuro de DC. "No quiero preparar cosas solo porque sea una escena post-créditos impactante que nunca vamos a concretar", señaló.

"Sin embargo, sí me gusta darle algo al público por haberse quedado durante los créditos y ver a todas las personas trabajadoras que participaron en la película. Y darles algo creo que es divertido. Y eso fue lo que hice. Así que pusimos a Terrific al final", argumentó.