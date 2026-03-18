1069950.1.260.149.20260318162206 Cillian Murphy dice adiós a Peaky Blinders en El hombre inmortal y promete "un final satisfactorio" para Tommy Shelby - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Peaky Blinders: El hombre inmortal llegará a Netflix el 20 de marzo tras un breve paso por cines seleccionados. Dirigida por Tom Harper y con un guion de Stephen Knight, la película se ambienta años después de los eventos de la sexta y última temporada de la serie y supone el final de la historia de Thomas Shelby.

"Creo que es una conclusión muy satisfactoria", ha adelantado Cillian Murphy en una entrevista concedida a CulturaOcio.com, al ser preguntado sobre si está conforme con el destino de su personaje.

Con Peaky Blinders: El hombre inmortal, el ganador de un Oscar por Oppenheimer se despide de un personaje al que ha estado encarnando por más de una década, desde que la primera temporada de la serie aterrizara en Netflix en 2013. No obstante, el actor prefiere no pensar en qué se ha llevado de esta etapa de su carrera y remarca que simplemente siente "una gran gratitud por el privilegio de poder interpretar al personaje y tratar de dar vida a los guiones, que estaban tan increíblemente bien ejecutados y escritos".

Así, Murphy señala que, en general, no se mete en los proyectos con "la intención de quitarle nada a los personajes". "Solo intento hacer un buen servicio a las historias", expone.

Rememorando cómo fue el último día de rodaje, el protagonista de la cinta lo describe como "muy decepcionante". "Recuerdo que estaba tratando de correr para coger el tren y estaba lloviendo y realmente no pude despedirme, pero de todos modos soy muy malo para las despedidas", expresa. En todo caso, el intérprete opina que no podrá procesarlo todo "hasta que la película se estrene, esté en el mundo y los fans la hayan visto realmente".

LAS NUEVAS ADICIONES AL REPARTO

Aparte de con caras conocidas de la serie, la película cuenta con algunas nuevas adiciones al elenco de Peaky Blinders, como Rebecca Ferguson, que encarna a una figura del pasado de Tommy o Tim Roth, que da vida a un simpatizante nazi. Ambos intérpretes señalan que conocían la serie antes de obtener el papel en el filme, si bien ninguno la había visto entera y, en el caso de Roth, ni siquiera la vio después.

"Decidí esperar y abordarlo con una mente completamente abierta y sin ideas preconcebidas, ya que no tenía ni idea de nada al respecto", explica el actor. "En realidad, acabó siendo muy útil en lo que respecta a la interpretación. No tenía ningún prejuicio en absoluto", añade.

Reflexionando sobre el fenómeno en el que se convirtió la serie tras sus primeras temporadas, Ferguson razona que "algunas cosas, si están bien escritas, si están bien ejecutadas, si están bien interpretadas, y además tienen una trayectoria de mejora continua, entonces no pueden sino tener éxito".

La actriz de títulos como Dune o Misión imposible apunta además que el mundo de Peaky Blinders "es un mundo crudo y sórdido que existía". "Hay una realidad en ello. No es ciencia ficción, no es... Es algo muy independiente y exitoso por derecho propio, y es extrañamente atemporal", expresa.