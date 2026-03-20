Todo lo que debes recordar antes de ver Peaky Blinders: El hombre inmortal, el final de Tommy Shelby, en Netflix - NETFLIX

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Peaky Blinders: El hombre inmortal llega al fin a Netflix. La cinta, que llega cuatro años después del estreno de la sexta temporada de la serie creada por Steven Knight, promete poner punto final a la historia del icónico Tommy Shelby. Y después de 13 años acompañando al personaje de Cillian Murphy, conviene tener en cuenta su recorrido antes de adentrarse en su última aventura.

El tiempo no ha pasado solo para los espectadores y es que, si la primera temporada de Peaky Blinders (que arrancó en 2013) se ambientaba poco después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, la película tiene como telón de fondo la Segunda Guerra Mundial.

Así, para disfrutar de Peaky Blinders: El hombre inmortal no solo hay que tener en cuenta los últimos sucesos de la serie, sino también algunos de sus momentos más notables de la ya larga trayectoria criminal, sentimental e incluso política del personaje encarnado por Murphy.

EL ASCENSO AL PODER DE LOS PEAKY BLINDERS

La trama de la serie, estrenada por la BBC, arranca en 1919, en el Birmingham de posguerra, con Tommy y sus hermanos regresando tras el conflicto. Las actividades y el estatus económico y social de los Peaky Blinders cambia considerablemente con el paso de las temporadas. Al principio, esta banda liderada por la familia Shelby e instalada en Birmingham tenía como negocio principal el amañar carreras de caballos.

No obstante, cuando un cargamento de armas llega a sus manos, el grupo no solo empieza a hacerse más notable en el mundo criminal, sino que gana poderosos enemigos. Así, temporada a temporada, los Shelby van expandiendo su imperio criminal a medida que van derrotando peligrosos enemigos: bandas rivales, policías crueles, políticos corruptos e incluso criminales extrajeros cuando sus actividades alcanzan vuelo internacional.

Esta expansión va a compañada de un enorme poder económico e influencia que les hace ascender socialmente, especialmente a Tommy que, tras colaborar con el Gobierno, es distinguido una OBE (Officer of the Order of the British Empire) y llega incluso al Parlamento como diputado laborista.

UN PERSONAJE MARCADO POR LA GUERRA

A la cabeza de los Peaky Blinders se encuentra Tommy Shelby, un hombre aparentemente calmado, astuto y muy taciturno al estar profundamente marcado por el trauma de la Primera Guerra Mundial, donde ejerció de zapador, cavando túneles por debajo de las líneas enemigas para poner explosivos. La brutalidad del conflicto armado, las muertes y lidiar cada a día cara a cara con la muerte en su labor en el frente le dejaron un trastorno de estrés postraumático severo.

LAS PÉRDIDAS DE TOMMY

A lo largo de la serie de Netflix, Tommy ha sufrido numerosas pérdidas, algunas extremadamente dolorosas. Una de las más relevantes fue, sin duda alguna, la de su primera esposa y amor de su vida, Grace, que en la tercera entrega fue asesinada en una gala por sicarios de la familia Changretta.

El clan de mafiosos de origen italiano pero provinientes de Nueva York encabezado por Luca Changretta (Adrien Brody) también acabó con la vida de uno de los dos hermanos de Tommy, John Shelby, en una emboscada. Polly Gray, la carismática tía Polly que era el corazón del clan Shelby, fue asesinada junto a Aberama Gold. Una muerte que, lamentablemente, estuvo motivada por el fallecimiento real de la actriz Helen McCrory, que murió en abril de 2021 a los 52 años.

Y al principio de la sexta y última temporada Tommy toca fondo cuando su hija pequeña, Ruby, muere de tuberculosis, una enfermedad común en la época. En el capítulo final de la sexta entrega también fallece Michael Gray, el primo del protagonista, pero en este caso fue ejecutado por el propio Tommy tras intentar matarle.

LOS HIJOS DE TOMMY

Tommy Shelby tiene tres hijos (que se sepa). Charles, su heredero principal, a quien tuvo con Grace; la pequeña Ruby, de su matrimonio con Lizzie y que, como ya se ha mencionado, moría en la sexta temporada y Duke, un hijo ilegítimo concebido con una mujer llamada Zelda antes de la guerra.

Precisamente Duke promete ser uno de los grandes personajes de Peaky Blinders: El hombre inmortal, si bien el actor que lo interpreta no es ya Conrad Khan, sino el ganador del Oscar Barry Keoghan.

¿CÓMO ACABÓ LA SEXTA TEMPORADA?

Tras la muerte de Ruby y conocer la infidelidad de su marido, Lizzie le abandona, llevándose a Charles con ella. Por su parte, Tommy, atormentado por sus fantasmas, en guerra con su primo Michael y seguro de su inminente muerte debido al diagnóstico de un médico, decide acabar con todo.

Tras escapar indemne del intento de asesinato de Michael y matarle, el líder del clan Shelby se retira a un lugar apartado, dispuesto a suicidarse. No obstante, tiene una visión de su hija fallecida, que le dice que encienda un fuego. El periódico que coge para alimentarlo contiene una imagen de su doctor junto a su mayor enemigo, lo que le hace entender que ha sido engañado respecto a tener un tumor.

Aunque la intención de Tommy es matar al médico, justo cuando lo tiene acorralado, el reloj da las 12, marcando el alto el fuego. En un inesperado movimiento, el personaje perdona esa última vida y se aleja a caballo, marcando un nuevo capítulo en su vida.