El creador de Peaky Blinders revela los 3 capítulos que hay que ver sí o sí antes de la película de Netflix

El creador de Peaky Blinders revela los 3 episodios "más importantes" que ver antes de El hombre inmortal - NETFLIX

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Tras seis temporadas, Peaky Blinders: El hombre inmortal supondrá la conclusión de la historia de Tommy Shelby (si bien no de la franquicia, que continuará con una secuela televisiva ambientada en 1953). Aunque hay fans que sin duda habrán vuelto a ver los 36 episodios que conforman la ficción para refrescar la memoria, el creador ha señalado tan solo tres capítulos clave que revisitar antes de disfrutar de la película.

"Para mí, estos son los episodios más importantes que hay que ver para ponerse al día con Peaky Blinders", expone Steven Knight en un vídeo para Netflix. El guionista comienza así mencionando el primer episodio de la primera temporada, pues "realmente deja claro de qué trata toda la serie".

"Presenta a Tommy Shelby de una forma que deja bastante claro quién es este personaje", señala el creador de la ficción, recordando la escena en la que se le ve "montado a caballo en un paisaje industrial", transmitiendo todo "sin palabras, solo su mirada, su forma de ser, su actitud". "Todo este episodio es fundamental para comprender quién es esta familia, a qué se dedican y por qué son tan temibles", añade.

Continuando con su reducida lista de capítulos que ver antes de Peaky Blinders: El hombre inmortal, Knight revela que el sexto y último episodio de la segunda temporada contiene su "secuencia favorita de toda la serie". "Es el momento en el que parece que Tommy Shelby está a punto de recibir un disparo y morir", indica. "Hay tres personas a su alrededor con armas, él está desarmado, ya le han cavado la tumba", prosigue, describiendo la escena.

"Pide un momento para fumarse un cigarrillo. En ese instante, repasa su vida, sus remordimientos, las cosas que desearía haber hecho. Creo que, como espectadores, pensamos que quizá haya llegado el final", señala el guionista.

No obstante, ese resulta no ser el final de Tommy Shelby, pues uno de sus supuestos verdugos acaba disparando a los otros dos. Para el creador, ese momento lo que transmite es que el personaje de Cillian Murphy es "un hombre que no está seguro de si quiere vivir o morir" pero "al final del episodio seis, podemos ver que en realidad quiere elegir la vida".

KNIGHT DESTACA LA IMPORTANCIA DEL FINAL DE LA TEMPORADA 6

Por último, el creador de Peaky Blinders recomienda a los espectadores volver al sexto episodio de la sexta temporada antes de aventurarse con la cinta. El capítulo en cuestión, "aclara" y "resuelve muchas cosas", además de estar repleto de "sorpresas". "Pero, al final, se trata de una especie de desenlace, en el sentido de que Tommy se enfrenta a alguien que ha intentado matarlo y engañarlo", expone, rememorando cómo el personaje de Murphy "tiene un arma en la mano" y podría disparar "pero decide no hacerlo".

Esta es una decisión clave, ya que "el Tommy de antes lo habría hecho" pero, en su lugar, "guarda el arma, vuelve a su caballo y se aleja cabalgando hacia la puesta de sol". El caballo, hace notar el guionista, es blanco, en contraposición con la montura negra en la que aparecía al inicio de la serie. "Es un contraste entre ambos momentos, y quizá podamos creer que Tommy está curado, que se encuentra mejor, que se marcha para llevar una vida más sencilla", sugiere.

En todo caso, Knight espera dejar a los fans "conmocionados y sorprendidos" con Peaky Blinders: El hombre inmortal porque "hay mucho en la película". "Más que nunca, llegamos al fondo de quién es Tommy Shelby, qué quiere, a quién ama, quién le ama y quién le odia. Todo gira en torno a Tommy Shelby, y esta película es, sin duda, su película", explica.