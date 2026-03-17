El tráiler de Star Wars: Maul - Señor de las sombras revela el padawan que se unirá al maestro sith

Revelador tráiler de Star Wars: Maul - Señor de las sombras, que desvela la identidad de su nuevo aliado - DISNEY+

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

El próximo 6 de abril Star Wars: Maul - Señor de las sombras aterrizará en Disney+ con el estreno de sus dos primeros episodios. La serie, que centrará su trama en el legendario villano Darth Maul, ha lanzado su tráiler oficial, que al fin revela quién será aquel joven Padawan desencantado que unirá fuerzas con el malvado y temible sith... que ahora lucha contra el poder del que una vez fue estilete.

"El Imperio intentó matarme. Su traición exige un castigo", proclama Maul en el avance, de dos minutos de duración. "Y ese castigo requiere un arma. Juntos podemos destruir el Imperio", continúa el villano, al tiempo que aparece en escena Devon Izara, confirmando así que será ella la nueva aliada del villano.

Se trata de una joven Twi'lek Jedi Padawan superviviente de la Orden 66, en constante huida para sobrevivir hasta que su camino se cruza con el de Maul.

Tras el estreno de sus dos primeros episodios el 6 de abril, cada semana llegarán a Disney+ dos nuevos capítulos de Star Wars: Maul, coincidiendo los dos finales con el día de Star Wars el 4 de mayo.

"Ambientada después de los acontecimientos de Star Wars: The Clone Wars, esta aventura sigue a Maul mientras planea reconstruir su sindicato criminal en un planeta que aún no ha sido alcanzado por el Imperio. Allí se cruza con un joven Padawan Jedi desencantado, que podría convertirse en el aprendiz que necesita en su incansable búsqueda de venganza", reza la sinopsis de la serie.

Maul - Señor de las sombras está creada por Dave Filoni, quien ya estuvo detrás de The Clone Wars, en la que trabajaron responsables creativos que repiten en esta nueva serie de animación como Athena Yvette Portillo y Matt Michnovetz. La ficción también cuenta con Brad Rau, quien trabajó en Star Wars Rebels.

Filoni asumió el pasado mes de enero el mando de LucasFilm junto a Lynwen Brennan. Este relevo en la junta directiva de la compañía, que supone una nueva etapa para una de las franquicias más importantes de Hollywood, viene tras la salida de Kathleen Kennedy, quien llevaba 14 años al frente de Star Wars.