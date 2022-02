Patrick Stewart habla de su regreso a Marvel como el profesor Xavier en Doctor Strange 2

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

Casi una semana después de que el fandom marvelita entrara en estado de alerta máxima tras el presunto regreso del profesor Charles Xavier, líder de los X-Men, en el tráiler de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, el propio Patrick Stewart ha salido al paso de las especulaciones. Y lo ha hecho para, como era de esperar, negar su presencia en el filme de Marvel Studios.

Fue el periodista Kevin McCarthy quien le ha preguntado directamente al actor si es su voz la que se escucha en el tráiler de la secuela de Doctor Strange en el momento en el que el personaje de Benedict Cumberbatch comparece preso ante un tribunal compuesto por misteriosos personajes. "Deberíamos contarle la verdad", dice un personaje calvo que no mostra su rostro.

Y después de que fueran muchos los fans que han reconocido esa voz como la de Stewart, dando por hecho su regreso como el líder de los X-Men ahora dentro del Universo Marvel. Hay que recordar que, desde el punto de vista de los derechos de los personajes, no habría ningún problema desde que Disney, propietaria de Marvel Studios, fagocitó también Fox, que era tenedora de los derechos cinematográficos de los mutantes.

"No miro mucho las redes sociales, pero el domingo por la noche antes de acostarme ecibí un montón de mensajes de amigos, y también de gente que ni siquiera conozco, hablando del tráiler y preguntándome: '¿Eres tú?'", relata Stewart que asegura que él tan solo "estaba en casa esperando ver un poco de fútbol americano". "¿Cómo voy a ser yo? Tendremos que esperar para descubrirlo, ¿no?", responde enigmático el actor.

Asked Sir Patrick Stewart about that #DoctorStrange trailer...



This was such a fun conversation. We covered a lot about his history with the Picard character. Will post the full version soon. pic.twitter.com/JPPX1KDVYS