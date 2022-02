Tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura: La peor pesadilla de Marvel... ¿con Patrick Stewart?

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

Con Doctor Strange en el multiverso de la locura a menos de cuatro meses de su estreno en cines, la Super Bowl era una oportunidad que Marvel Studios no iba a dejar pasar. Allí es donde se ha estrenado el nuevo tráiler de la secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch que, dirigida por Sam Raimi, promete emociones fuertes... ¿e invitados inesperados?

En su segunda aventura en solitario, Stephen Strange deberá hacer frente a las consecuencias de su error en Spider-Man: No Way Home cuando, para ayudar a que Peter Parker conservara su identidad secreta, lanzó un hechizo descontrolado que abrió portales entre los distintos universos. "Abriste una puerta entre los universos, y ahora no sabemos ni qué ni quién entrará por ahí", dice Wong.

"Hice lo que tenía que hacer para proteger nuestro mundo", se excusa Strange en el tráiler en el que acude a buscar la ayuda de su antigua compañera en los Vengadores, Wanda Maximoff convertida ahora en la poderosa Bruja Escarlata.

"Wanda, ¿qué sabes del Multiverso?", le pregunta. "Visión tenía sus teorías, creía que era peligroso", le responde Maximoff que en otro momento del adelanto se encuentra con una variante suya y no parece muy conforme con cómo el mundo juzga sus actos en comparación con los de su compañero. "Tú rompes las reglas, y te conviertes en un héroe, lo hago yo... y me convierto en la enemiga. No parece justo", se queja Wanda que puede devenir así en otra enorme amenaza para Strange.

Y no será la única a la que tendrá que hacer frente ya que el antaño Hechicero Supremo tendrá que responder de su "profanación de la realidad" ante lo que parece un tribunal. "Deberíamos decirle la verdad", dice entonces una voz de un personaje calvo, que forma parte de ese tribunal.

Y, aunque no se muestra su rostro, ya hay fans que aseguran no es otro que ni más ni menos que el Profesor Xavier, líder de los X-Men, interpretado de nuevo por Sir Patrick Stewart. De hecho, hay quien también adivina entre las sombras la figura de Mr. Fantástico, Redd Richards, entre las sillas de ese tribunal que, por tanto, no será otra cosa que la primera aparición de los Illuminati del UCM.

Dirigida por Sam Raimi, que regresa así al cine de superhéroes tras capitanear la primera trilogía de Spider-man, Doctor Strange en el multiverso de la locura llegará a los cines a principios de mayo.