Ryan Reynolds revela si Deadpool está en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y los fans de Marvel no le creen

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Desde hace meses vienen circulado rumores sobre la anunciada primera aparición de Deadpool al Universo Cinematográfico Marvel. Y después de que el tráiler de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura haya abierto las puertas a la llegada de importantes personajes, no son pocos los fans que aseguran que el mutante aparecerá en el filme. Y pese a que Ryan Reynolds ha salido al paso de estos rumores para desmentir su participación, los fans parecen no creer al actor.

"Realmente no aparezco en la película. Lo prometo, no estoy en la película", declaró a Variety. Sin embargo, sí dio algo de esperanza a los fans que esperan Deadpool 3. "Está en camino", señaló Reynolds.

Los rumores de la posible aparición de Deadpoll se dispararon cuando los internautas aseguraron que en el póster de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se puede ver un fragmento del traje de Deadpool. Las declaraciones de Reynolds no han convencido a los fans, que insisten en su participación.

"Ryan Reynolds dice que no estará en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Me suena familiar", dijo un usuario en Twitter, refiriéndose a las apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home que ambos actores negaron en repetidas ocasiones de forma pública.

Ryan Reynolds says he's not in Doctor Strange #MultiverseOfMadness



hmmm, that sound real familiar. pic.twitter.com/GvrlaeTcKl — JOLLY J✨ (@DynamoSuperX) February 17, 2022

"Puede que Ryan Reynolds no aparezca en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, pero no ha dicho que Deadpool no vaya a aparecer", comentó un internauta.

Ryan Reynolds may not be in Doctor Strange 2, *but he didn’t say Deadpool wouldn’t appear* https://t.co/bXATHydIPB — 🎉Brendan🎓Lonsway🎉 (@BrendanLonsway) February 17, 2022

"Ryan Reynolds diciendo que no está en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura me recuerda a Andrew", apuntó otro fan. "Ryan Reynolds está usando el truco de Andrew Garfield. Es evidente que estará en Doctor Strange 2", sentenció otro espectador.

Ryan Reynolds saying that he's not on Doctor Strange MoM gives me Andrew vibes 😂 #DoctorStrange2 pic.twitter.com/9Kugcejr2w — i love u guys ∞ (@mjj_carmen19_) February 16, 2022

Ryan Reynolds is pulling the Andrew Garfield trick! It's obvious he will be in Doctor Strange 2 — Nero (@MSpector_JM) February 16, 2022

"Ryan Reynolds promete que Deadpool no estará en Doctor Strange 2 pero, ¿podemos confiar en él?", se preguntó un seguidor.

Ryan Reynolds Is Promising Deadpool Isn't In Doctor Strange 2, But Can We Trust Him? https://t.co/BIx5KQDMxJ pic.twitter.com/lKXQS1t87w — Richard National Champion ✌🏻 (@HBTD2021) February 17, 2022

Ryan Reynolds promete que Deadpool no estará en Doctor Strange 2. Aquí vamos de nuevo pic.twitter.com/dtjzxiOra4 — Pelicomic (@Peli_Comic) February 16, 2022

-Ryan Reynolds: Deadpool no saldrá en #MultiverseOfMadness

-Yo: eso me suena familiar pic.twitter.com/YjBw9MY3rs — 𝑴𝒊𝒔𝒔 𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐𝒇𝒇 (@maff_maximoff) February 16, 2022

"En Doctor Strange en el multiverso de la locura de Marvel Studios, el UCM desbloquea el Multiverso y amplía sus límites como nunca lo había hecho. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), quien, con ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario", reza la sinopsis del filme, que se estrena el 6 de mayo.