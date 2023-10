Deadpool 3 se hunde y Capitán América 4 llega al rescate de Marvel

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Malas noticias para los seguidores del UCM. El 3 de mayo de 2024 era la fecha escogida por Marvel para estrenar en cines Deadpool 3. Pero según parece, las movilizaciones orquestadas por la huelga de actores de Hollywood (SAG-AFTRA) imposibilitan que Shawn Levy cumpla con los plazos previstos para terminar de rodar la cinta a tiempo.

La tercera entrega del mercenario bocazas es una de las cintas más esperadas, ya que, además de recuperar a Jackman como Lobezno, también será la primera de la franquicia enmarcada dentro del Universo Cinematográfico Marvel. Sin embargo, debido a la huelga convocada por el sindicato de actores que desde el pasado 14 de julio ha paralizado la industria cinematográfica, obligó al estudio liderado por Kevin Feige a paralizar su producción.

Según señala ahora Deadline, aun en el caso de que las movilizaciones concluyan en las próximas semanas, Marvel no dispondrá del tiempo suficiente para terminar de filmar la tercera entrega del mercenario bocazas y estrenarla a tiempo el 3 de mayo de 2024. Además, también señala que la película de Shawn Levy será tan solo la primera de las muchas producciones que sufrirán un retraso en sus fechas de lanzamiento previstas.

De hecho, el propio Levy aseguró hace escasos días a The Wrap que desconocía los planes del estudio para darle a Deadpool 3 una nueva fecha de estreno. "Ni siquiera sé si tenemos oficialmente una fecha de lanzamiento. Sé que íbamos a estrenarla el 3 de mayo. La huelga de actores y el extenso parón en la producción han puesto en verdadero riesgo esa fecha de estreno. Hemos rodado la mitad de la película, y ya la tengo editada. Nos morimos por volver al trabajo y conseguir que el filme se estrene el año que viene", sentenció.

Pero no todo son malas noticias para los seguidores marvelitas. A pesar de que la tercera entrega del mercenario bocazas no llegara a estrenarse el 3 de mayo de 2024, como estaba previsto, Marvel podría haber puesto ya en marcha un plan de contingencia. Según fuentes cercanas a la Casa de las Ideas, el estudio estrenaría en su lugar Capitán América: Brave New World.

Esto se debería a que la cinta protagonizada por Sam Wilson (Anthony Mackie) como nuevo centinela de la libertad ya ha terminado su producción. Y, por tanto, pasaría a estrenarse el 3 de mayo de 2024 en lugar del 26 de julio, como estaba previsto inicialmente. De manera que parece lógico asumir que esa sea la nueva fecha en la que vea la luz Deadpool 3. Pero, hasta el momento ni la propia Marvel o Kevin Feige se han pronunciado al respecto, por lo que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones precipitadas.