Filtración masiva de Marvel sobre Vengadores: The Kang Dinasty y Secret Wars

Vengadores: The Kang Dinasty y su secuela, Secret Wars serán las dos películas con las que Marvel pondrá el broche de oro en el UCM a su Saga del Multiverso. Y una nueva información parece haber revelado importantes novedades sobre la trama de esta epopeya que involucrará a los héroes más importantes de la Casa de las Ideas en su afán por detener a Kang (Jonathan Majors).

Kang está llamado a ser el villano que haga tambalear los cimientos del Universo Cinematográfico Marvel ahora que Thanos ya no está. Tanto es así, que una peligrosísima variante suya, Victor Timely pondrá en serios apuros al hermanastro de Thor cuando la segunda temporada de Loki se estrene el próximo 6 de octubre en Disney+.

La desmesurada obsesión de esta encarnación del villano por ejercer un dominio absoluto sobre el tiempo supondrá toda una amenaza para el Multiverso, poniendo en jaque a los Vengadores en The Kang Dinasty, cuyo estreno está previsto para el 1 de mayo de 2026. Y cuya trama culminará cuando el 7 de mayo de 2027 vea la luz su siguiente entrega: Secret Wars.

Sin embargo, el pasado mes de agosto ambas entregas parecían haber sufrido un duro revés cuando MyTimeToShineHello, comentó en su cuenta de X, antes Twitter, que Jeff Loveness ya no sería el encargado de firmar el guion de Vengadores 6. Así como Michael Waldron tampoco será quien se encargue de escribir el de Vengadores 7. Pero no todo son malas noticias para los fans.

No screenwriters will be hired for Kang Dynasty and Secret Wars until the strikes are over but it should be Phil Lord and Christopher Miller. I'm pretty sure I'm not the first person to suggest them and for good reason. In Across the Spider-Verse they handled 280 variations of… pic.twitter.com/dpfKeH6zIu