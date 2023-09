Marvel revela una escena inédita del Capitán América en Vengadores: Endgame

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Han pasado cuatro años desde que Chris Evans cerró, de momento, su etapa en el UCM como Capitán América tras encontrar su final feliz en Vengadores: Endgame. Sin embargo, Marvel sigue teniendo muy presente al primer vengador y ha revelado una escena inédita de la película de Joe y Anthony Russo protagonizada por Steve Rogers.

Ya sea en los cómics o en la gran pantalla, por regla general, el Capitán América es uno de los pocos héroes de Marvel que suele mantener la calma, incluso en el fragor de la batalla. Esto no significa que, en ocasiones, el centinela de la libertad pueda perder los estribos si se siente impotente ante situaciones límites como el genocidio que perpetró Thanos en Endgame.

Y en las páginas de un nuevo libro publicado por la Casa de las Ideas, titulado Look Out For The Little Guy!, el mismo que aparece escrito por Scott Lang (Paul Rudd) alias Ant-Man en Quantumanía, se recoge una escena en la que Steve Rogers se muestra algo alterado. Después de que Scott, tras regresar de su aventura por el Reino Cuántico, visite el complejo de los Vengadores, tanto el Capitán América como Natasha Romanoff, ponen al día a su heroico compañero en la película.

Pero en su libro, Marvel va un paso más allá de lo mostrado en la cinta al ofrecer algunos detalles que habían permanecido inéditos hasta ahora. Se trata de un pasaje en el que Ant-Man llama "desaparecidos" a las personas que se evaporaron a causa del chasquido de Thanos convirtiéndose en polvo, un comentario que no le gustó en absoluto a Rogers.

Según se detalla en el extracto, es entonces cuando "la inusual rabia de Steve Rogers saca lo mejor de él". Es entonces, cuándo el héroe encarnado por Chris Evans le explica a Scott todo lo que está en juego: "Ese maníaco acabó con la mitad de toda la vida. No solo en la Tierra, sino en el universo". No es habitual que el vengador se deje llevar por las emociones, aunque, dada la magnitud de los acontecimientos, es entendible que, por un instante, fuese capaz de perder los nervios.

Más tarde, Scott revela que el centinela de la libertad también se encuentra bastante molesto por el hecho de que la Gema del Tiempo del Doctor Strange fuese a parar en primer lugar a Thanos. Claro que, en aquel momento, ninguno sabía que eso formaba parte de un complejo plan orquestado por el maestro de las artes místicas.

Por ahora, a pesar de que Evans ha abierto la puerta a un futuro regreso al UCM como Steve Rogers, será Anthony Mackie quien recoja el testigo como nuevo centinela de la libertad en Capitán América: Brave New World. Dirigida por Julius Onah, la cuarta entrega de la franquicia protagonizada por el centinela de la libertad llegará a los cines el 26 de julio de 2024.