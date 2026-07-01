Odiseo desafía a los dioses en el potente tráiler final de La Odisea, de Christopher Nolan - UNIVERSAL

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

La Odisea, la ambiciosa adaptación del poema de Homero escrita y dirigida por Christopher Nolan, desembarcará en los cines en poco más de dos semanas. A la espera de su estreno el 17 de julio, Universal ha publicado un nuevo y épico tráiler en el que Odiseo (Matt Damon) emprende su regreso a Ítaca con un único objetivo: reclamar su reino y regresar junto a su familia, aunque para ello deba enfrentarse a los propios dioses.

"Odiseo. ¿No lo recuerdas?", le pregunta Atenea (Zendaya) al legítimo rey de Ítaca al inicio del avance, mientras recupera el sentido en la orilla de una playa. "El trueno. El fuego. La muerte", añade la deidad. Seguidamente, las imágenes descubren a Odiseo en medio de un asalto, con las llamas arrasándolo todo y las improvisadas tumbas de muchos soldadoS.

"El reino de Ítaca necesita un rey", afirma Antinous (Robert Pattinson), desafiante, ante Telémaco (Tom Holland), el hijo de Odiseo, poco después.

"El rey de Ítaca va a volver", asegura su esposa, Penélope (Anne Hathaway). "Con venganza. Con todo", responde a continuación Odiseo en otra escena.

ODISEO ESTÁ DISPUESTO A RECUPERAR ÍTACA Y SU FAMILIA CON VENGANZA

Es entonces cuando el avance muestra a Telémaco y a su madre lidiando por mantener el control hasta el regreso de Odiseo. "¿Quién no entiende el dolor? O la sangre. Te lo dijeron los dioses", le dice una mujer a Odiseo, dispuesto a recuperar lo que es suyo por derecho, contestándole: "Entonces desafío a los dioses".

Dirigida y escrita por Nolan, La Odisea también está protagonizada por Charlize Theron como la ninfa Calipso, Jon Bernthal como el rey espartano Menelao, John Leguizamo como Eumeo, Lupita Nyong'o, que interpreta a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra, y Mia Goth como Melantho, una de las doncellas de Penélope. El reparto lo completan Elliot Page, Samantha Morton, Cosmo Jarvis, Logan Marshall-Green, Ryan Hurst, Josh Stewart, Himesh Patel y Will Yun Lee, entre otros.