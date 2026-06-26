La Odisea de Christopher Nolan pasa de los 'influencers' - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Queda menos de un mes para que La Odisea de Christopher Nolan llegue a las salas, el próximo 17 de julio. Algunos afortunados podrán disfrutar de ella antes, en la premiere y pases exclusivos, si bien estos estarán dirigidos directamente a críticos de cine y no a influencers, como es ya habitual.

En los últimos tiempos, existe una tendencia entre los estudios a organizar proyecciones para creadores de contenido y fans, permitiéndoles compartir reacciones y pequeñas reseñas que, por lo general, son muy positivas, antes incluso de dejar ver la cinta a críticos profesionales. Aunque esto no ocurre con todos los títulos, sí que es cada vez más común en aquellos que pretenden ser taquillazos.

La Odisea, sin duda alguna, aspira a ser uno de los mayores éxitos del verano, pero Universal parece haber optado por cambiar de estrategia con ella. Así, tras la premiere, que tendrá lugar el próximo 6 de julio en Londres, la cinta comenzará a proyectarse para críticos y no para influencers.

LAS CRÍTICAS EXCESIVAMENTE ENTUSIASTAS DE LOS INFLUENCERS

La decisión de Universal llega en un momento en el que el público empieza a tener cada vez más conciencia de la relación entre estudios y creadores de contenido y a poner en duda los comentarios excesivamente entusiastas de estos últimos. Así, según señala The Hollywood Reporter, Disney fue criticado por utilizar a influencers en una campaña viral de The Mandalorian and Grogu que se presentaba como una aparición espontánea de Pedro Pascal ante turistas normales.

En la misma línea, las reseñas que han alabado Supergirl han sido recibidas con cierto grado de escepticismo. Frente a comentarios como "el taquillazo del verano", el nuevo filme del DCU tiene por el momento una puntuación del 58% entre la crítica especializada en Rotten Tomatoes.

En todo caso, mientras que hay quienes aplauden la decisión de prescindir de los pases para influencers, esperando que "sea el principio del fin" para estos en el mundo del cine, como John Rocha, también hay quienes se plantean si no será un intento de acercarse a un tipo de público concreto.

I hope this is the beginning of the end for influencers in our movie space. There is no measurable proof that their posts have any effect on any film.



And any critic who got paid by a studio to be an influencer to promote a movie should be outed as well. ESPECIALLY if they're… https://t.co/Shga7nDwxp pic.twitter.com/oOKu20jHwc — John Rocha (@TheRochaSays) June 26, 2026

"Significa que Universal quizá ya no crea que se trate de un auténtico evento cultural para todos. Y los influencers se pondrán furiosos porque están perdiendo acceso, atención y dinero. Pero los críticos pueden vender La Odisea como cine serio precisamente al público que Nolan ya tiene ganado", ha reflexionado el 'youtuber' Matt Jarbo en su cuenta de X, antes Twitter.

Is THE ODYSSEY cooked?



Christopher Nolan’s THE ODYSSEY is reportedly skipping the usual influencer screenings and going directly to traditional critics.



That tells me Universal knows exactly where the dependable audience for this movie is.



OPPENHEIMER did not become a… pic.twitter.com/6mGjovdcT4 — Matt Jarbo (@mjarbo) June 25, 2026

Protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Odiseo, Tom Holland como su hijo Telémaco, Robert Pattinson como el ladino Antínoo, Zendaya como la diosa Atenea, Charlize Theron como la ninfa Calipso, Jon Bernthal como el rey espartano Menelao, John Leguizamo como Eumeo, Benny Safdie como el imponente Agamemnon, Lupita Nyong'o que interpreta a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra, Samantha Morton como Circe y Mia Goth como Melantho, una de las doncellas de Penélope.

El reparto de La Odisea lo completan Elliot Page, Cosmo Jarvis, Logan Marshall-Green, Ryan Hurst, Josh Stewart, Himesh Patel o Will Yun Lee, entre otros.