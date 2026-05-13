Nolan responde a las críticas de falta de rigor histórico de La Odisea: "Muchos científicos se quejaron de Interstellar"

Nolan responde a las críticas de falta de rigor histórico de La Odisea - UNIVERSAL/WARNER

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

La Odisea, la colosal adaptación dirigida por Christopher Nolan del poema de Homero, es uno de los estrenos más esperados. Y ante algunas críticas desatadas a raíz de los tráileres, especialmente por el diseño de algunas armaduras que ha sido señalado como poco riguroso desde el punto de vista histórico, el cineasta británico replica con arumentos, también de índole histórica y recuerda que "muchos científicos también se quejaron de Interstellar".

"Hay dagas micénicas de bronce ennegrecido", afirmó el director de Oppenheimer a Time. "La teoría es que probablemente ya sabían ennegrecer el bronce en aquella época. Se toma el bronce, se le añade más oro y plata y luego se utiliza azufre...", continuó Nolan.

"En el caso de Agamenón, Ellen Mirojnick, nuestra diseñadora de vestuario, busca transmitir su posición superior frente al resto. Eso se logra con materiales que serían muy costosos", sentenció.

Llegados a este punto, conviene recordar que el aspecto de las armaduras en La Odisea causó una fuerte oleada de críticas, ya que su diseño recordaba al traje de Batman.

"Espero que disfruten de la película, aunque no estén de acuerdo con todo. Muchos científicos se quejaron de Interstellar. Pero lo que uno no quiere es que la gente piense que te lo has tomado a la ligera", sentenció Nolan.

EL PAPEL DE SCOTT EN LA ODISEA NO ES CASUAL

Además, Nolan defendió el fichaje de Scott en la cinta. El cantante ya se dejó ver fugazmente en el tráiler y asumirá un papel similar al de un bardo. "Lo fiché porque quería hacer un guiño a la idea de esta historia transmitida de generación en generación como poesía oral, algo muy cercano al rap", explicó.

De este modo, el oscarizado realizador equipara el papel de Scott en la cinta con el de los antiguos bardos, encargados de transmitir relatos de generación en generación mediante la tradición oral. Al igual que en Interstellar, Nolan ha aplicado en La Odisea un enfoque centrado en la verosimilitud y el rigor.

"MUCHOS CIENTÍFICOS SE QUEJARON DE INTERSTELLAR"

"En Interstellar te preguntas: ¿cuál es la mejor forma posible de imaginar el futuro? Y cuando miras hacia el pasado antiguo, en realidad ocurre lo mismo", argumentó. "¿Cuál es la interpretación más plausible y cómo puedo utilizarla para crear un mundo?", reflexionó.

Dirigida y escrita por Nolan, La Odisea cuenta con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares y se convierte en la más cara de su filmografía. El filme está rodado íntegramente en IMAX de 70 mm, el formato preferido del director.

Además de Damon y Scott, la cinta también está protagonizada por Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Odiseo, Tom Holland como su hijo Telémaco, Robert Pattinson como el ladino Antínoo, Zendaya como la diosa Atenea, Charlize Theron como la ninfa Calipso, Jon Bernthal como el rey espartano Menelao, John Leguizamo como Eumeo, Benny Safdie como el imponente Agamemnon, Lupita Nyong'o que interpreta a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra y Mia Goth como Melantho, una de las doncellas de Penélope.

El reparto de La Odisea lo completan Elliot Page, Samatha Morton, Cosmo Jarvis, Logan Marshall-Green, Ryan Hurst, Josh Stewart, Himesh Patel o Will Yun Lee, entre otros.