Christopher Nolan promete que su versión de La Odisea es "la más extrema posible" - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

Chistopher Nolan continúa elevando las expectativas en torno a la que será la película más cara de su filmografía: La Odisea. Con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares, la cinta verá la luz en cines el 17 de julio y, según promete su director, es la versión "más extrema posible" que podía hacer del poema épico de Homero.

En su paso por el programa de la CBS 60 Minutes, Nolan explicó que, como cineasta, siempre trata de "adoptar un punto de vista sobre la historia que provenga del interior de la película", incidiendo en que evita que haya mucha distancia entre él y sus personajes. "Intento estar en la carrera, en el laberinto con ellos. Quiero intentar transmitir al público cómo olería un lugar, cómo uno se sentiría estando allí. Pero también lo que intentas es crear la versión más envolvente, más extrema posible de una historia", aseguró.

"Siento una verdadera responsabilidad por intentar plasmar todo lo posible en la pantalla para la audiencia y ofrecer la experiencia más completa posible, el conjunto más completo de imágenes y acontecimientos que podamos ofrecer para una historia concreta", afirmó Nolan.

El cineasta, que además de dirigir también firma el guion de esta adaptación de La Odisea, compartió algunos detalles sobre su proceso de escritura. "Cuando escribo, visualizo la película como si fuera un espectador, como alguien que vive la historia. "Luego, cuando dirijo la historia, intento transportar al público hasta allí", apuntó.

"En el caso de La Odisea, intento que el público se sienta dentro de ese caballo. Intento que estén en la cubierta del barco de Odiseo", incidió Nolan, haciendo referencia al mítico caballo de madera con el que, en el relato de Homero, el ejército liderado por Ulises se infiltraba en la ciudad de Troya .

"Cuanto más difícil, mejor, hasta llegar a La Odisea, y creo que en esta ocasión nos hemos esforzado mucho y quizá alcanzado ciertos límites", aseguraba Nolan, incidiendo en que La Odisea es uno de sus proyectos más ambiciosos. La película está rodada íntegramente en IMAX de 70 mm, el formato predilecto del director.

Las declaraciones de Nolan, unidas a los múltiples adelantos que ya han salido a la luz, no cesan de elevar las expectativas en torno a su colosal adaptación de La Odisea. No obstante, estos avances también han despertado dudas entre algunos fans sobre el grado de fidelidad que tendrá la película respecto al material original, señalando algunos aspectos del vestuario y los diálogos como poco rigurosos desde el punto de vista histórico.