El diablo viste de Prada 2 ya tiene fecha de estreno en Disney+ - DISNEY+
MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -
Tras arrasar en cines, El Diablo viste de Prada 2 ya tiene fecha de estreno en Disney+. La secuela protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep llegará a la plataforma de streaming el próximo 29 de julio.
De nuevo dirigida por David Frankel, que repite tras capitanear la primera entrega que se estrenó hace ya dos décadas, El diablo viste de Prada 2 salta al streaming después de su buen desempeño en las salas, donde amasó casi 700 millones de dólares desde su estreno el pasado 30 de abril.
Veinte años después de interpretar sus icónicos papeles como Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en esta esperada secuela.
La película reúne al reparto principal original con el director Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, y presenta una nueva pasarela de personajes que incluye a Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen y B.J. Novak. Tracie Thoms y Tibor Feldman también repiten sus papeles como Lily e Irv de la primera película.