El nuevo traje de Spider-Man irrita a los fans de Marvel

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

La última vez que Tom Holland se enfundó el traje de Spider-Man fue en No Way Home. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que ha salido a la luz un polémico detalle en el diseño de su atuendo que ha desencantado por completo a los fans del trepamuros de Marvel.

El uniforme arácnido de Holland ha sufrido numerosos cambios desde que debutase en el UCM con Capitán América: Civil War. Precisamente, una de las modificaciones más controvertidas fue la que incluyó Imsoniac Games en el videojuego de Spider-Man 2.

La desarrolladora del juego de PlayStation introdujo el icónico traje que el actor vistió en No Way Home. Pero con un significativo cambio que no ha pasado desapercibido para los seguidores marvelitas en Reddit.

El "Nuevo traje rojo y azul" -como aparece en el videojuego- muestra el clásico emblema que el trepamuros luce en su pecho, siendo ahora de un deslumbrante color dorado en lugar de negro. Esto no ha gustado en absoluto a los fans, que han expresado su disconformidad en dicha red social. Algunos incluso esperan que vuelva a ser de color negro en Spider-Man 4.

Pero lo cierto es que fueron muchos quienes ya barajaron anteriormente la posibilidad de que Holland vistiese el uniforme de Spider-Man con esta variante de su legendario símbolo arácnido en No Way Home. Más aún después de que Rob Brunette, uno de los artistas que trabajó en los diseños de la cinta de Jon Watts, mostrase en su cuenta de Instagram una imagen en la que el trepamuros portaba su insignia de color dorado.

Pese a que, por el momento se desconoce si Marvel dará por buena esta controvertida modificación en el traje de Spider-Man en el UCM, lo cierto es que no carecería de sentido. Sobre todo, teniendo en cuenta que Holland ya vistió una versión de la Araña de Hierro similar a la de los cómics en No Way Home, cuyo emblema ya tenía motivos dorados. Pero lo más probable es que el estudio liderado por Kevin Feige opte por regresar a una versión clásica del traje del trepamuros en la cuarta entrega de la saga, que todavía no tiene fecha de estreno en cines.