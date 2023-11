Marvel confirma el nuevo nombre de Loki tras la temporada 2

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Marvel le ha dado un nuevo cometido a Loki (Tom Hiddleston) en el UCM. El Dios del engaño se convertía al final de su segunda temporada en el guardián del Multiverso y las infinitas realidades que lo conforman. Y la Casa de las Ideas ya ha confirmado cuál es el nuevo título que ostenta el hermanastro de Thor tras el memorable final de la serie.

Loki ha descubierto, al fin, su glorioso propósito en el apoteósico desenlace de su segunda temporada. El hijo adoptivo de Odín estaba destinado a ser el Dios de las Historias y del Tiempo, aquel que mantiene a salvo el multiverso del UCM. Sin embargo, su nuevo cometido conlleva permanecer aislado para toda la eternidad mientras se sienta en su trono formado por las raíces del Árbol del Mundo Asgardiano Yggdrasil.

Es más, Funko ha lanzado una nueva figura del personaje que además de recrear los emotivos instantes finales de la serie, también revela cuál es el nuevo título que ostenta ahora el dios asgardiano en el Universo Cinematográfico Marvel. Tal y como puede verse indicado en la parte superior del blíster, este no es otro que el de "Dios Loki". Lo que, en realidad, no resulta ni mucho menos sorprendente, pues se trata de un nombramiento que ya le había sido atribuido en los cómics de la Casa de las Ideas.

First look at Funko Exclusive God Loki Pop! Deluxe. Coming soon! #Loki #LokiSeason2 #LokiS2 #Funko #FunkoPop #FunkoPopVinyl pic.twitter.com/E0dxd0TxVT